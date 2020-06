A Coruña prorrogará finalmente el contrato de las Escuelas Deportivas

El Concello de A Coruña cambia de postura y finalmente sí prorrogará el contrato de las Escuelas Deportivas a la espera de sacar una nueva licitación para la adjudicación en firme. Con esta decisión se garantiza la subrogación de empleos y se evita que una veintena de personas se vayan al paro. Los trabajadores aplauden el acuerdo alcanzado con el ayuntamiento.

El Concello no descarta incluso que antes de otoño pueda programarse algún tipo de actividad deportiva, sin embargo lo esencial ha sido acordado y será ratificado este viernes en una nueva reunión. Amartya verá prorrogado la concesion de las actividades deportivas a partir del 30 de junio. Juan Ignacio Borrego es concelleiro de Deportes reconoce que no queda mucho plazo: "De momento estamos a sintonía, i entenden que o que lles estamos plantexando garante os postos, a subrogación e as escolas municipais, pero estamos aínda acelerando todo porque o prazo está ahí".

Los trabajadores satisfechos con el cambio de posición del consistorio, ven cumplidas sus principales reivindicaciones: mantenimiento de los puestos de trabajo, soluciones de ERTE y salvaguarda de derechos laborales. Henrique García, portavoz del comite de empresa, de la CIG, explica la situación: "Houbo un cambio de rumbo, de cesar o contrato a manter, hasta que salga o novo pliego, e así non se perden dereitos."

El coledio de profesionales de la Educacion Física se ha pronunciado estos días lamentando que el Concello no tenga previsto promover actividades deportivas este verano. Desde el consistorio reconocen las dificultades que genera la pandemia, si bien no se descarta algún tipo de actividad antes del otoño.