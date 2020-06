Empieza una campaña atípica

La campaña electoral ya está en marcha. Empiezan dos semanas de frenesí hasta el 12 de julio en unas condiciones atípicas. La pandemia del coronavirus, que ya obligó a aplazar los comicios, inicialmente previstos para el 5 de abril, exige ingenio a los directores de campaña, que tienen que reinventarse. Actos con menos personas, con distancias de seguridad y más telemáticos, van a ser las fotos de una campaña excepcional.

En la tradicional pegada de carteles, los líderes de las principales formaciones coincidieron en señalar la importancia de la participación para conseguir sus objetivos. Movilizar al electorado va a ser una de las grandes claves, con un CIS que apunta a que hay más de un 30% de indecisos.

El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aspira a su cuarta mayoría absoluta consecutiva. El líder conservador no quiere excesos de confianza, pese al escenario triunfal que dibujan la gran mayoría de los sondeos, y pide a su electorado que acuda a las urnas el 12 de julio.

En A Coruña, insistió en que "no hay ningún voto, nada ganado, nada conseguido. Si preferís una opción a otra, ya sabéis. Si no vamos a votar, saldrá la opción que no queremos". Así, pidió que vayan a votar "sin miedo, de forma tranquila".

El aspirante del PSdeG, Gonzalo Caballero, inició su andadura en Santiago, convencido de que puede llegar el cambio a Galicia. Se apoya en todos los que votaron al PSOE y que llevaron a Sánchez a la Moncloa para conseguir desalojar a Núñez Feijóo de San Caetano. "Si todos los que votamos al PSOE, para que Sánchez fuese presidente, el cambio en Galicia es imparable". Por eso, remarcó la importancia de que "nadie se quede en casa, de perfil".

En el Bloque Nacionalista Galego hay optimismo, y su candidata, Ana Pontón, está convencida de que "el cambio gallego es posible" si hay movilización. "Con el BNG, Galicia se va a poner en marcha. Vamos a construir una Galicia mejor, con oportunidades", agregó.

A la gran bolsa de indecisos se dirigió el cabeza de cartel de la confluencia Galicia En Común Anova. Antón Gómez Reino tiene claro que, si la izquierda se moviliza, Feijóo no logra la mayoría absoluta. Por eso, a su juicio, "es fundamental la movilización de la izquierda", y añadió que "si la gente va a votar, Feijóo pierde, el PP pierde. Si hay movilización importante, va a haber cambio político".

Las encuestas dejan a la Marea Galeguista fuera del Parlamento, pero su candidato, Pancho Casal, está convencido de que obtendrán representación en el Pazo do Hórreo: "La Marea Galeguista va a estar en el Parlameno para convertirlo en una institución diversa".

Por su parte, la cabeza de lista de Ciudadanos, Beatriz Pino, arremetió contra Núñez Feijóo, al afirmar que lo que quiere Galicia es abandonar la "inacción".