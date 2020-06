El PSOE tratará hasta el último momento de parar la moción de censura

El portavoz del grupo municipal socialista, José Ángel Martín ha defendido que no existen motivos para presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y ha remarcado que tratarán hasta el último momento de reconducir la situación.

De esta manera se ha pronunciado después de que el viernes Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y una edil de Cs, Evelyn Alonso, promoviesen un acuerdo ante notario para presentar una moción de censura.

Martín indicó que el grupo de gobierno está trabajando para intentar reconducir la situación "hasta el último momento e intentar conseguir que al menos alguien de la cara para explicar las razones inconfesables por las que presentan una moción de censura".

Por su parte Matilde Zambudio se mostró "muy sorprendida" por la decisión de su compañera Evelyn Alonso, que ayer tomó posesión de su acta de concejal, y de la que dijo que ha actuado de manera unilateral desoyendo las instrucciones "que de manera clara y concisa" había dado la dirección nacional de Cs.

También apuntó que la propia Evelyn Alonso en febrero se pronunció sobre el hecho de que la disciplina de voto "es sagrada" y alabó la gestión realizada en el Ayuntamiento.

Una moción de censura tiene que venir motivada por una mala gestión que, prosiguió Zambudio, no se ha producido en un Ayuntamiento en el que en el último año se ha impulsado la regeneración democrática "con creces" y se ha cambiado la forma de gestionar anterior, que calificó de "desidia absoluta".

"Ha habido un cambio palpable por los ciudadanos", indicó Zambudio, quien calificó de "irresponsabilidad" la decisión de CC y PP de apoyar una moción que no secunda la dirección nacional de Cs.

Añadió la portavoz que no esperaba la reacción de Evelyn Alonso porque, continuó, en una reunión la nueva edil aseguró que iba a seguir las instrucciones del partido a nivel nacional que eran "claras y nítidas" y, agregó Zambudio, no dio indicios de que iba a cambiar su postura.

En cuanto a la supuesta mala relación personal entre ambas, la portavoz dijo que deja en bastante mal lugar querer justificar el cambio de gobernabilidad en un municipio "en base a si me llevo bien o me llevo mal" con otra persona y advirtió de que este tipo de cuestiones "no pueden afectar a los vecinos de Santa Cruz".

De hecho, aseveró, antes del estado de alarma Evelyn Alonso "estaba dispuesta a venir a trabajar conmigo al Ayuntamiento como personal de confianza" por lo que hablar de una mala relación personal "es una excusa para intentar vestir lo que no tiene traje".

Por su parte el portavoz socialista, José Ángel Martín, mostró su incredulidad por el hecho de que ayer a primera hora Alonso dijese que no era el día para hablar de una moción de censura y horas después firmase un documento de apoyo a esta medida en una notaría.

"Alguien tendrá que explicar cuáles son las razones inconfesables para que hace unos meses Santa Cruz fuera bien y ayer promoviese una moción. Cuando alguien no tiene un relato, una explicación, sino que tiene que esconderse, entones las razones deben ser otras que no responden al interés general", aseguró Martín.

Agregó que el PSOE está en contacto con la dirección en Madrid y trabajando para intentar "tender puentes" ante una situación "absolutamente irracional" y se mostró convencido de que Cs va a ser leal en todas las instituciones en las que tiene acuerdos con el partido socialista.