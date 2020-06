El Coro femenino de Valladolid XYK Singers dará un salto a la escena en plena pandemia

Desde que naciera en Valladolid en el año 2013, hoy con integrantes de todo el territorio nacional, XYK Singers recorre los escenarios de media España y parte del continente europeo llevando consigo un mensaje que va más allá de lo puramente artístico: “Si existe una razón, es la necesidad”, nos cuenta su director artístico, Víctor Galván, quien en estos días se cuestiona sobre la esencialidad del arte: “Es ahora cuando verdaderamente nos estamos preguntando cuán prescindible es nuestro trabajo y para muchos el arte nunca lo fue”.

El grupo trabaja actualmente en un proyecto que hace un repaso a la historia de España en el último siglo. La música será el alma de un proyecto que centra toda la atención en lo ocurrió durante y tras la guerra civil española.

Tras la pausa del confinamiento retomarán el proyecto en el que se han embarcado, un proyecto que surgió hace ya más de 5 años y que hoy recuperan con más ganas que nunca: “Seguramente no igual que lo recordamos, pero sí haciendo uso de gran parte del trabajo que estuvimos ya en su día preparando, un fuerte trabajo de documentación que parece no acabar nunca.”

De este modo nos habla Víctor de ese futuro proyecto que verá pronto la luz y en el que ya están trabajando: “Proyecto Julia nos habla de injusticia, de guerra, de memoria, de trabajo aún pendiente, de necios y malparados. Proyecto Julia entremezcla la Historia de dos países lejanos; el nuestro, esa España victoriosa que aún se enorgullece de su bandera, que canta de frente al astro rey y toma al rey como astro, y levanta con ahínco la palma de la mano; y Estonia, quien tras la opresión de tantos años de quienes les prohibían hasta su idioma hablar o sus canciones cantar, convirtieron al canto y la danza en su símbolo de libertad y superación.”

En ese contexto nos sitúa Veljo Tormis, uno de los autores más reconocidos de su país en su labor como recuperador de la memoria, posiblemente uno de los más famosos compositores del siglo XX y XXI, y uno de los pocos que podamos descubrir como autores de canción protesta coral. A través de su música y una puesta en escena que nos sitúa alrededor de los primeros años cuarenta en España podremos ser testigos de lo que hoy, como seres nuestro tiempo, no queremos como sociedad.

“No se trata de romper a llorar o engañarnos recordando, sino de desenterrar vidas que en otro tiempo o ahora mismo se están descubriendo abajo. Mientras haya una sola razón para seguir luchando aquí nos tendréis con nuestro canto, mujeres libres que escriben la Historia del ahora para que mañana otras y otros puedan sin engañarse, recordarlo.”

Del mismo modo, Víctor reconoce que uno de sus materiales de trabajo está en los libros y la radio, y ha elaborado una biblioteca dentro del grupo a la que cada integrante accede libremente con el fin de informarse y poder entrar en contexto, conocer el problema, y así completar una interpretación que supere la ficción y nos cuente la verdad: “Forma parte de nuestro material de trabajo.

Tras pasar tanto tiempo encerrados en casa, la música, el teatro o la danza entre otros, han inundado nuestras ventanas y balcones de una luz antes ausente, y muchos estamos descubriendo lo necesario que es que forme parte de nuestras vidas, pero el arte, en todas sus formas siempre ha sido el gran maltratado: “Más allá del entretenimiento, el arte juega un rol esencial en nuestra sociedad, nos hace más conscientes del mundo y despierta en nosotros el ansia por cambiar lo que está mal. Pero como artistas necesitamos del apoyo que casi nunca se nos da.”

La formación de un grupo como XYK Singers ha supuesto un salto de concepto de lo que vemos y consumimos como arte y es que este grupo exclusivamente femenino y definido como performativo ha demostrado ya su compromiso con la innovación escénica y vocal dentro del panorama nacional y europeo. Sus conciertos se convierten a su vez en inolvidables experiencias para el público, quien muchas veces forma parte también de los propios espectáculos: “XYK Singers no se enorgullece de los aplausos si algo como lo que veas no te ha cambiado, no te ha hecho pensar o te ha enamorado”

Algunas de sus señas de identidad son el compromiso, repertorios arriesgados, crítica y transgresión, tiempo y mucho trabajo. El vínculo con la crítica social es muy fuerte: “del lado de los débiles, decimos muchas veces, a favor de quienes la vida no favorece, de quienes sufren o están ya hechos pedazos. No hay causa perdida, si nos lo proponemos, podemos convertir cualquier batalla en un todos ganamos.”

Así, cada proyecto del grupo ha estado vinculado a un problema cercano, a una consciencia: “Esh, en 2014, nos habló de nuestro planeta, cansado ya de nuestro paso; Suden Aika, en 2018, relataba una historia de maltrato, violencia oculta a los ojos de tantos que implicó más de un año de trabajo y es que performar es cantar algo con sentido, en el último proyecto en un idioma lejano, obra de la autora finlandesa Tellu Turkka que dejó sobre nuestras conciencias sufrimiento y ganas por superarlo. Desde la elección de vestuario, el movimiento en escena, hasta el propio entrenamiento actoral, corporal y mental, ha de estar supeditado al mensaje de cada proyecto.”

Suden Aika, que llegaron a estrenar en la propia Finlandia delante de la compositora les ha supuesto un gran salto, más de 20 funciones dentro y fuera de nuestro país en las que han aprendido a escuchar. Tras cada función y aun con el sobresalto, momentos para hablar con el público en pleno escenario, halagos y reflexiones, a veces poemas, canciones o momentos de silencio que sin duda son todo un regalo, y un sinfín de aplausos que aun escuchan: “desde la distancia y el tiempo, como lobos aullando.”