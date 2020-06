El Ayuntamiento de Murcia abre el martes once piscinas municipales de verano

El Ayuntamiento arranca el martes, 30 de junio, la temporada de piscinas municipales de verano que se prolongará hasta el 6 de septiembre. En concreto, abrirán once instalaciones -Murcia Parque, El Palmar, Puente Tocinos, Rincón de Seca, La Ñora, Corvera, Aljucer, Sangonera la Verde, Sangonera la Seca, El Raal y Alquerías- en horario de martes a viernes, de 11.00 a 20.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 20.00 horas.

La campaña se inicia con todas las medidas de seguridad para prevenir y evitar la propagación del Covid-19. Así, entre las acciones destaca la reducción de aforo, distancia mínima de seguridad de 1,5 metros, pago con tarjeta bancaria y prohibición del uso de mobiliario, como tumbonas, mesas y sillas, entre otros elementos.

La única piscina que no abrirá sus puertas este verano será la de Espinardo, ya que estará en obras por la instalación de la nueva cubierta, que permitirá a los vecinos y a los clubes de natación del municipio utilizar la instalación durante todo el año.

Asimismo, Murcia Parque contará durante el horario de baño público con cinco técnicos socorristas acuáticos y el resto de instalaciones de pedanías contarán con dos, además del servicio de seguridad y la dotación de desfibriladores semiautomáticos.

El concejal de Deportes y Salud, Felipe Coello, recuerda que todas las medidas adoptadas para la apertura de las piscinas se han acordado pensado en la seguridad de los ciudadanos, “pues se trata de espacios recreativos y de diversión muy utilizados por los vecinos durante el verano”.

Reducción de aforo y distancia mínima de 1,5 metros

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento, a través del Servicio de Deportes, ha acordado la reapertura de once piscinas de verano municipales con las siguientes limitaciones de aforo y medidas higiénicas:

PISCINA AFORO ANTES DEL COVID AFORO DESPUÉS DEL COVID OBSERVACIONES(Restricción según la Orden de Consejería 19 de junio) Aljucer 350 94 Distancia de seguridad de 1,50 metros Alquerías 350 83 Distancia de seguridad de 1,50 metros Corvera 100 75 75% aforo habitual El Palmar 150 103 Distancia de seguridad de 1,50 metros El Raal 150 112 75% aforo habitual La Ñora 100 37 Distancia de seguridad de 1,50 metros Murcia Parque 1000 187 Distancia de seguridad de 1,50 metros Puente Tocinos 350 72 Distancia de seguridad de 1,50 metros Rincón de Seca 300 58 Distancia de seguridad de 1,50 metros Sangonera la Seca 300 166 Distancia de seguridad de 1,50 metros Sangonera la Verde 350 68 Distancia de seguridad de 1,50 metros

Cabe destacar que las limitaciones de aforo se han realizado en base a la superficie de solárium de cada una de las instalaciones y las recomendaciones dadas por la Comunidad Autónoma.

Pago con tarjeta bancaria

En cuanto a la forma de pago será exclusivamente mediante tarjeta bancaria. Además de la distancia de 1,5 metros se llevarán a cabo otras medidas, como el lavado y desinfección de manos con geles hidroalcohólicos, que se encontrarán en la entrada de la instalación. Asimismo, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad, el uso de mascarilla será obligatorio para personas de seis años en adelante durante todo el tiempo de circulación entre espacios comunes y en los momentos de entrada y salida, salvo las excepciones que contempla la ley.

Ventilación, limpieza y desinfección

Las medidas se completan con la ventilación, limpieza y desinfección frecuentes de espacios y materiales, haciendo especial atención a aquellos elementos que sean de uso compartido o sucesivo o que puedan ser tocados por distintas personas. Así, las zonas de uso compartido serán limpiadas y ventiladas dos veces al día y se podrán a disposición de los usuarios papeleras dotadas con pedal y medios adecuados para el desecho de pañuelos y materiales de protección y limpieza.

Prohibido usar tumbonas, mesas y sillas

Otras de las medidas acordadas es que no habrá servicio de guardarropía y estará prohibido el uso de tumbonas, hamacas, sillas, mesas y cualquier tipo de mobiliario para evitar posibles contagios. Asimismo, no estará permitido hacer uso de las fuentes de agua. Los menores podrán utilizar manguitos exclusivamente, siempre que un adulto esté con el menor dentro del agua. También los usuarios con discapacidad podrán utilizar elementos de flotación auxiliar de forma excepcional, siempre a criterio de los técnicos deportivos y que estos reúnan las condiciones higiénicas, prohibiéndose además el uso compartido. No está permitido el uso de manguitos ni ningún tipo de flotador en la piscina de 50 metros de Murcia Parque.

Precios públicos y bonificaciones

Los precios públicos para el acceso a las piscinas de verano, que se mantienen igual que la temporada pasada, son los siguientes: Actividades acuáticas Precios Entrada piscina, usuarios de 4 a 17 años 2,35 euros Entrada piscina, usuarios desde 18 años 4,35 euros. Bono 15 baños, usuarios de 4 a 17 años 17,55 euros Bono 15 baños, usuarios desde 18 años 25,40 euros Bono 30 baños, usuarios de 4 a 17 años 28,65 euros Bono 30 baños, usuarios desde 18 años 39,65 euros Los usuarios pueden ver beneficiados de las siguientes bonificaciones con previa comprobación de estar en posesión de los requisitos y documentos que acrediten su derecho en el momento de efectuar el pago de la obligación, así como deberá acreditar ser residente en el término municipal de Murcia.