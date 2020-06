Ortega y Alcalde dan la vuelta a los argumentos del portavoz socialista

Sergio Ortega y Mar Alcalde piden al resto del grupo municipal socialista que dimitan y dejen paso a los compañeros que creen en el proyecto con el que el partido concurrió a las últimas elecciones municipales. El concejal independiente de este grupo, en su nombre y en el de la que fue la principal cabeza visible hasta que la crisis interna la dejó a un lado, da la vuelta a los argumentos con los que el pasado viernes el actual portavoz les pedía que dejen sus actas o que al menos abandonen el grupo municipal tras las discrepancias y la ruptura de disciplina de voto manifestadas en el último pleno. Ortega dice que es Ildefonso Sanz, al que considera autor de un golpe de timón en el partido largamente premeditado, el que debería apartarse y deje que en el Ayuntamiento Mar Alcalde pueda seguir desarrollando el proyecto al que votaron más de 4.900 electores en mayo de 2019. “Es precisamente lo que nosotros le pedimos a él y a sus acompañantes, ya que han mentido a la ciudad de Aranda, engañado al ciudadano de Aranda, presentándose en una lista y presentándose en un proyecto en el que no creían y por lo tanto son ellos con sus mismos argumentos quienes tienen que dimitir y largarse y permitir al resto de la lista trabajar por el pueblo, porque seguramente ante todo mostrarán más lealtad con el proyecto en el que se presentaron”, detalla Ortega.

Ortega ha hecho estas declaraciones al tiempo que ha querido aclarar su postura y la de Mar Alcalde en la abstención que permitió la aprobación en pleno de los convenios con 61 colectivos, desmarcándose del voto en contra del resto de los concejales socialistas. El edil independiente del grupo explicaba que no están de acuerdo con la idea de haber dejado sobre la mesa esta cuestión para negociar con el equipo de gobierno una subida de estas ayudas nominativas. Considera que esta idea no tiene sentido en un año como éste en el que hay que evitar cualquier aumento del gasto. “A pesar de no tener ninguna información de sus negociaciones con el Partido Popular y con nadie y que no cuentan absolutamente nada con nosotros, creemos que lo más responsable es no asfixiar a las asociaciones y que evidentemente hay que ser responsables y a echar una mano en todos sentidos y no jugar con los colectivos diciendo que se les va a dar más dinero”, explica el concejal independiente.

Dice que el momento más oportuno de presionar era cuando se aprobaron los remanentes, en los que el PSOE votó en el mismo sentido que el PP, Ciudadanos y Vox, concediendo un balón de oxígeno al equipo de gobierno a cambio de unas ayudas propuestas que hasta la fecha no han llegado a la ciudadanía.

A la espera de lo que decida el comité ejecutivo de la agrupación local socialista, que no puede obligarles a renunciar a sus actas pero sí expulsarles del grupo, Ortega asegura que Mar Alcalde y él continuarán como concejales defendiendo los planteamientos con los que se presentaron a las elecciones. “Ellos deciden hacerse grupo municipal y nos dejarán fuera pero estaremos ahí y aprovecho para decir a toda la ciudad que si eso ocurre tanto Mar Alcalde como un servidor seguiremos haciendo política local que es lo que siempre nos ha gustado y nos ponemos a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas que necesiten cualquier ayuda por parte nuestra”, concluye Ortega.