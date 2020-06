Elkarrekin Podemos propone crear un observatorio de contratos públicos y una fiscalía anticorrupción vasca

La candidata de Elkarrekin Podemos-IU a las elecciones del Parlamento Vasco, Miren Gorrotxategi, ha defendido este lunes que las instituciones "deben estar al servicio de todos los ciudadanos y no de una minoría" y ha propuesto la creación de un observatorio de contratos públicos y una fiscalía anticorrupción vasca "que trabajen por unas instituciones realmente limpias y que cumplan las normas".

En un acto sobre la transparencia y la corrupción celebrado en Vitoria junto al diputado de Unidas Podemos en el Congreso Enrique Santiago, Gorrotxategi ha defendido que "en una democracia consolidada, tener el carné de un partido no debería suponer una ventaja para accedera un puesto público, y conocer a gente en el gobierno no debería serigual a recibir una y otra vez contratos y dinero público".

Gorrotxategi ha anunciado que Elkarrekin Podemos-IU impulsará la aprobación de una "ambiciosa" Ley de transparencia, participación ciudadana y buen gobierno basada la disponibilidad de toda información relacionada con el gobierno; y la accesibilidad de toda la ciudadanía a dicha información.

El texto legal también se basará en la "accionabilidad" de la información, "para que la ciudadanía pueda liderar los cambios necesarios con la misma", así como en la proporcionalidad, "para que cuanto mayor impacto tenga una institución en nuestras vidas, mayor sea la transparencia a la que está sometida".

Gorrotxategi ha adelantado que, además, planteará la creación un observatorio de contratos públicos y una fiscalía anticorrupción vasca "que trabajen por unas instituciones realmente limpias y que cumplan las normas".

También ha propuesto un plan específico "contra los lobbies, las redes clientelares y las puertas giratorias", porque considera "intolerable que haya empresas que compren a políticos para que trabajen para ellas en vez de para la mayoría de la gente".

CORRUPCIÓN Y NEPOTISMO EN EUSKADI

En este sentido, ha denunciado que "el PNV ha tratado de convencernos una y otra vez de que eso de la corrupción y el nepotismo no existía en Euskadi, de que vivíamos en una suerte de oasis". "Sin embargo, esta última legislatura hemos vivido dos de los ejemplos más bochornosos de cómo la prolongada permanencia en el poder puede dañar la integridad del gobierno", ha criticado.

Gorrotxategi se ha referido al caso De Miguel, "que nos ha costadomás de 16 millones de euros en contratos fraudulentos paraempresarios amigos y mordidas para cargos del PNV alavés" y ha añadido que ese dinero "se podría haber invertido en sanidad, educación o I+D".

También ha citado el "escándalo" por las irregularidades en la OPE de Osakidetza "que se llevó por delante al consejero de Salud, Jon Darpón". "Un verdadero insulto al esfuerzo de tanta gente que nos avergüenza a todas", ha señalado.

Gorrotxategi ha señalado que "para el PNV esto son sólo casosaislados", pero cree que se trata de "preocupantes patrones deconducta" porque "la línea que separa al PNV y las instituciones degobierno se ha vuelto demasiado borrosa estos 40 años".

"Los ejemplos de corrupción que vemos en los medios son sólo la puntadel iceberg de un sistema clientelar que nos afecta a todas, en todaslas facetas de nuestras vidas en Euskadi" ha afirmado.

Tras defender que "la transparencia es la garantía de que quienes nos gobiernan y nos representan están velando por los intereses de la mayoría, no a una serie de individuos privilegiados", ha advertido de que "un sistema de gobierno no es democrático si no es totalmentetransparente".