Compromís advierte que Ciudadanos no tiene credibilidad y no romperá el pacto en Benicàssim

Compromís asegura que Ciudadanos no romperá el pacto con el Partido Popular en Benicàssim, porque tienen intereses económicos.

Como les avanzó Radio Castellón, Ciudadanos está dispuesto a abrir diálogo con el Partido Socialista en Benicàssim para llegar a acuerdos. La dirección nacional del partido acepta llegar a acuerdos por encima de las ideologías y priorizará las necesidades de los municipios.

Una situación, que se produce, porque la formación naranja gobierna en la actualidad con un pacto con el PP en el municipio, en estos momentos en minoría, y la relación entre ambas formaciones vive un periodo de crisis, porque el equipo de gobierno necesita el apoyo de dos concejales del grupo de no adscritos, como son el ex concejal de Ciudadanos, Domingo Lorenzo, y el ex concejal de Vox, José Carlos García.

La formación naranja ha reiterado en varias ocasiones, que no están dispuestos a gobernar con tránsfugas y ha abierto el diálogo con la oposición. Sin embargo, el portavoz de Compromís en Benicàssim, Joan Bonet, no cree en esta estrategia política y en declaraciones a nuestra emisora ha señalado que Ciudadanos tiene "muy poca credibilidad", porque tiene demasiados "intereses económicos" depositados en el pacto con el PP.

A mediados de junio, como les avanzó esta emisora, los concejales de Ciudadanos se reunieron con los portavoces de la oposición del PSOE, Compromís y ARA Benicàssim. La suma de sus votos podría propiciar una moción de censura y un cambio en el gobierno.