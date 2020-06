Las grandes fiestas del verano se dejan para "cuando pase todo ésto"

No habrá fiestas este verano. Se suspenden ahora las de O Burgo en la tónica de todas las actividades lúdicas al aire libre que conllevan concentraciones de personas. En esta crisis del coronavirus no es rentable ni factible montar atracciones con distancia de seguridad ni realizar o asistir a conciertos con metro y medio de separación y mascarilla. Los alcaldes que han pasado por esta casa, el de Culleredo, el de Sada y el de Arteixo se comprometen a hacer grandes fiestas el próximo año, como se dice ya de forma habitual "cuando pase todo ésto".

Y cada verbena y fiesta parroquial dejará de celebrarse también por falta de tiempo para su organización y por falta de ánimo, además de la dificultad y la falta de rentabilidad de las diferentes acciones. José Ramón Riobóo, Alcalde de Culleredo, agradece la firmaza a las comisiones de fiestas: "Todos eles de forma unánime decidiron no organizalas, agradecemos esa firmeza; tamén nas comisións notábase que non había ese ambiente de festas, de reunirse en torno a ese ambigú que son as festas".

Se suspenden O Burgo en Culleredo, Santiago en Arteixo o el Carmen en Sada. La Feria modernista se hará de otra manera, en una edición modulada, como la Feria del libro de A Coruña.