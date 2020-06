El Ayuntamiento presenta la semana del Orgullo con reproches entre Villacís y COGAM

Todos los grupos municipales estaban invitados al acto en el que se ha presentado la campaña del Orgullo, aunque las ausencias han llamado la atención. No tanto la de VOX como la del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Almeida ha estado estos días fuera, en la campaña de las elecciones autonómicas en el País Vasco, y no estuvo ni en la festividad del SAMUR ni en esta convocatoria, en la que ha sido Begoña Villacís la que ha representado al gobierno.

Bajo el lema 'Ama, hazlo con Orgullo', el consistorio ha presentado las novedades con las que se reivindicarán los derechos y la libertad del colectivo LGTBI. El asunto que ha protagonizado la mañana ha sido la bandera, una bandera LGTBI que el Ayuntamiento no ha colgado este año en la fachada de Cibeles. Jesús Grande, vicepresidente de COGAM, una de las entidades que organizan el Orgullo en la capital, ha echado en cara en el mismo acto al gobierno municipal que no haya tenido "mayor valentía" colgando la bandera arcoíris en Cibeles.

Begoña Villacís niega que haya sido un guiño a VOX y ha respondido que la bandera no se cuelga debido a la resolución del Tribunal Supremo que no permite colgarla. "Nuestros servicios jurídicos nos dijeron que no era posible, lo que hemos hecho de forma alternativa es ser creativos y colgar banderas en las farolas del consistorio". Ha hecho alusión la vicealcaldesa a la valentía que les ha pedido el COGAM, y ha asegurado que a ella también le hubiera gustado ver más valentía y a "más compañeros de batalla defendiéndonos" en el incidente en el que se vio envuelto Ciudadanos en el Orgullo del pasado año.

Villacís ha sostenido que "el Orgullo de Madrid es del mundo entero, aquí tienen una ciudad donde cobijarse, donde liberarse y donde encontrarse plazas libres para reclamar y defender esos derechos que aún les faltan". Sin embargo, ha subrayado que aún queda camino por recorrer en España ya que "no es verdad que se haya alcanzado una igualdad real" y que en el Ayuntamiento se están haciendo políticas para alcanzarla "porque defender los derechos no tiene que ver con el tamaño de las banderas".

Programa de inclusión para familias LGTBI

El delegado de Familias e Igualdad en el Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte, ha anunciado el impulso de un programa de inclusión para familias LGTBI, que se llevará a cabo en el marco de los centros de atención a las familias. "Se trata de un programa específico para atender a las familias LGTBI y a toda su realidad. Abordaremos problemas que pueda haber en el entorno familiar y en la pareja LGTBI".

No se ha anunciado ningún plazo para poner en marcha este programa, aunque Aniorte ha asegurado que estará en funcionamiento "a lo largo de los próximos meses o en 2021".