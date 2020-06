El Parlamento de Navarra muestra su "máxima condena" a la pancarta de Armonía Txantreana sobre Patxi Ruiz

La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento Foral ha aprobado este lunes una declaración institucional presentada por Navarra Suma y PSN en la que muestra su "máxima condena y repulsa" de la pancarta de Sanfermines de la peña Armonía Txantreana, protagonizada por el preso etarra Patxi Ruiz.

En el primer punto de la declaración, el Parlamento muestra su repulsa "ante esta exhibición pública de apología del terrorismo que supone la reivindicación de la figura del asesino de un representante democrático de la ciudadanía como fue Tomás Caballero".

Además, en un segundo punto, se ratifica "el compromiso de las fuerzas democráticas para lograr la derrota social del legado de la banda terrorista ETA y todo lo que representó su estigma de terror, totalitarismo y dolor".

En otro apartado, se demandan y apoyan "cuantas acciones legales sean necesarias para impedir y castigar a los autores de estos actos de apoyo a terroristas que tanto daño causan a las víctimas inocentes de la banda criminal ETA".

Por último, en el cuarto punto, se reitera "el apoyo y la solidaridad del Parlamento de Navarra a los familiares de Tomás Caballero y a todas las víctimas del terrorismo que se ven golpeadas de nuevo por actos tan despreciables como son el apoyo público a los asesinos".

El primer, segundo y cuarto punto se ha aprobado con los votos a favor de Na+, PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E. Al tercero, se han abstenido Geroa Bai, Podemos e I-E, mientras que EH Bildu se ha opuesto a todos.

Al término de la Mesa y Junta, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha lamentado que se haya tenido que aprobar una declaración "criticando algo que nunca debiera haber ocurrido". Se trata, ha denunciado, de "una pancarta que ataca a la dignidad de la sociedad navarra, que supera cualquier tipo de raya desde el punto de vista de la convivencia".

Esparza ha manifestado que la oposición de EH Bildu "lo dice todo una vez más". A su juicio, "cualquier demócrata debiera haber votado a favor; por tanto, quien vota en contra no es demócrata" y "no está respetando a los demás, no ayuda a mejorar la convivencia en esta tierra".

Tras resaltar que la sociedad navarra no quiere "ni homenajes a asesinos ni ensalzarlos en pancartas de Sanfermines", Esparza ha comentado que "por cosas como está EH Bildu deja a las claras una vez más un desprecio a las víctimas, a las familias y a la sociedad navarra".

Ramón Alzórriz, del PSN, ha mostrado el "rechazo y repugnancia" de su partido "ante una pancarta que nada tiene que ver con los Sanfermines, que en nada beneficia a la convivencia en nuestra comunidad". En ese sentido, ha indicado que "hay algunos que intentan todos los días romper ese futuro de convivencia y de paz en nuestra comunidad".

El portavoz socialista ha recordado que el conjunto de las peñas de Pamplona "hizo un ejercicio de responsabilidad, concienciación y prudencia" ante los Sanfermines, pero "hay algunos puntualmente que han querido romper esa buena acción de las peñas de Pamplona para ponerlas en el foco por algo que no apoyan el conjunto de las peñas".

Las peñas, ha asegurado, "están por la convivencia, la diversión en fiestas, la celebración en paz de las fiestas de Pamplona", pero hay "determinadas personas que intentan instrumentalizar año tras año los Sanfermines".

Por su parte, Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha destacado que "los derechos de cualquier preso y cualquier persona son siempre inalienables" y ha recordado que su coalición siempre ha apoyado el acercamiento de presos, pero ha resaltado que hay un límite, que es "el respeto y la dignidad de las víctimas y sus familias".

Barkos, quien ha opinado que la pancarta de Armonía Txantreana "traspasa con mucho lo que debe ser esa reivindicación" sobre los presos, ha explicado que su abstención al tercer punto se debe a que no debe ser el Parlamento de Navarra el que asuma ese papel de impulsor de acciones legales, sino la Fiscalía.

Por EH Bildu, Bakartxo Ruiz, tras pedir respeto a la libertad de expresión de las peñas, ha subrayado que en las pancartas siempre "hay críticas ácidas y hay reivindicaciones y denuncias sociales que podemos entender que no gusten a todo el mundo".

La pancarta "hace referencia a la situación penitenciaria de un preso del barrio", ha señalado Ruiz, quien ha afirmado que entiende y respeta "el dolor de la familia de Tomás Caballero y del conjunto de víctimas", pero ha pedido "no mezclar una situación penitenciaria de gravedad con una humillación a las víctimas".

Además, ha apuntado que "el fondo de la cuestión", que es la política penitenciaria, "es algo que tampoco favorece en absoluto a la convivencia".

Mikel Buil, de Podemos, quien ha transmitido "un abrazo cariñoso a la familia" de Caballero, ha rechazado que la imagen de Patxi Ruiz "presida la pancarta de una peña", ya que "es ofensiva para las víctimas y en nada contribuye al proceso de convivencia que estamos trabajando".

La portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha mostrado su apoyo a la declaración, pero eso "no quiere decir que estemos a favor de lesionar los derechos de los presos y las presas".