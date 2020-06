Stefi Troguet: "les dones hem de demostrar sempre que som capaces"

Stefi Troguet va rebre un bon dia l'etiqueta de 'caçadora de cims' i li escau la mar de bé.

La seva vida ha estat sempre vinculada a l' esport i la muntanya. Nascuda en any olímpic, va aprendre a caminar al mateix temps que a esquiar, aprofitant que el seu pare, monitor d'esquí de Pal, la portava a pistes.

Esquí, natació, gimnàstica artística i fins i tot automobilisme han estat disciplines que ha desenvolupat amb força encert.

Inquieta, desperta i molt constant, amb 18 anys prova l'alpinisme i queda literalment "enganxada".

Així, deu anys després, ja ha culminat els cims més alts dels Pirineus, d'Europa, d'Àfrica i d'Amèrica i ja ha s'ha atrevit a iniciar un dels seus grans somnis: intentar fer els 14 vuit mils del planeta sense oxígen assolint dos d'ells: el Nanga Parbat i el Manaslu. Per fer la primera expedició es va haver de vendre el cotxe.

Stefi Troguet culminant l'ascensió al Nanga Parbat, un dels 14 8.000 del planeta. / Stefi Troguet

Enguany tenia previst tornar al Paquistán per continuar amb aquesta particular cursa però la Covid-19 ha aturat els projectes.

Mentrestant continua els seus estudis a l'EFPEM per ser guia d'alta muntanya.

El camí cap a aquesta professió no ha estat fàcil. Primer va intentar fer empresarials a Barcelona però va durar tres mesos. Ni les grans ciutats ni les grans universitats són llocs on Stefi Troguet se senti còmoda.

Posteriorment va finalitzar un BTS al Lycée mentre es preparava per ser monitora d'esquí i així donar un cop de mà a l'empresa familiar però aquesta feina tampoc la motivava. "Crec que per a la meva família ha estat difícil acceptar-ho, són dues decepcions importants però a vegades un ha de realitzar els seus somnis i no pas els dels altres" explica.

El seu camí és la muntanya i cap a la muntanya ha decidit dedicar-s'hi. Té clar que de l'alpinisme vol fer la seva professió. "És una forma de vida, no només un esport"detalla.

L'alpinista andorrana coronant el Manaslu / Stefi Troguet

L'Stefi, segona dona d'Andorra en conquerir dos vuit mils (la primera va ser Nani Duró) es prepara cada dia i en tots els àmbit: mentalment, físicament i nutricionalment. I malgrat haver vist més d'un cop les orelles al llop, i especialment a l'ascensió al Cerví on gairebé perd la vida, continua amb els seus sominis. "L'expedició al Cerví em va demostrar que la muntanya et posa a lloc ràpidament; vaig aprendre que els límits no hi eran on jo els havia col·locat" assegura.

Li agrada molt sentir-se un referent per a d'altres noies i dones. I un clar senyal de la seva identitat són els llavis pintats de vermell, que no els abandona mai per ajudar a trencar amb un esport molt masculinitzat, amb molts estereorips de gènere. Un senyal però que va arribar, com gairebé tot en la vida de l'Stefi, per casualitat: "soc molt nerviosa, em menjo les ungles, m'arrenco les pells i una manera de no destrossar-me els llavis era pintar-me'ls".

Considera que pel fet de ser dona ha de demostrar més que un home en una expedició, que és díficil fer-se un lloc en un esport com l'alpinisme en el què, segon diu "a un home pitjor preparat li faran confiança més fàcilment que a una dona; és difícil guanyar-se la confiança de companys per compartir una corda, has de demostrat contínuament que ets capaç".

No obstant se sent molt agraïda pels suports dels patrocinadors els quals creuen que justament per ser un esport tan masculinitzat la presència d'una dona ajuda a visibilitzar molt més les seves marques.

La Covid ha aturat els projectes més importants però no la seva preparació. Fa pocs dies assolia el pic Dent du Geant, als Alps francesos. I com sempre, ho compartia a les seves xarxes socials amb els milers de seguidors que han fet de l'alpinista andorrana també una influencer en la matèria.

Stefi Troguet als Alps aquest mes de juny / Stefi Troguet

Stefi Troguet tanca la segona edició d'Amb veu de dona, sota el patrocini de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat del Ministeri d'Afers Socials, Habitatge i Joventut del Govern d'Andorra.