Castilla La Mancha realizará su propio estudio de seroprevalencia

Lo ha anunciado en Ciudad Real el consejero de Sanidad Jesús Fernández que ha detallado que abarcará a más población que el que se realizó a nivel nacional.

Se realizarán pruebas a una población de 12.000 personas y se actuará sobre el mapa epidemiológico que hemos vivido; es decir se harán más pruebas en aquellas zonas donde ha habido más contagios, como es el caso de la provincia de Ciudad Real. El estudio comienza ya la próxima semana.

Indicador: 68 casos nuevos por 100.000 habitantes

El consejero ha recalcado que las cifras empiezan a ser esperanzadoras; 16 nuevos casos en las últimas 24 horas, con 43 pacientes en el hospital -cuando llegamos a los 4000-; 13 en las UCIS y solo un fallecido en al provincia de Albacete.

El indicador acumulado en los últimos 7 días, también es un dato alentador, 68 casos diagnosticados por 100.000 habitantes; un 3,3% por ciento por debajo de la media nacional que se sitúa en el 4,07%.

Jesús Fernández ha destacado además cómo los rastreos de 426 enfermeros y enfermeras desde atención primaria, están permitiendo que los nuevos casos no lleguen a los hospitales, haciendo un diagnóstico precoz; de los 1750 confirmados desde el pasado 11 de mayo, el 92% unos 1600 han sido encontrados por estos profesionales que están investigando a 14.000 personas, lo que ha permitido en muchos casos que no tengan que moverse de sus casas recordando que ya se han realizado 83.000 pruebas PCR.

Hospitales que han podido reanudar su actividad quirúrgica, como es el caso de Ciudad Real, en un 60%, con 3.000 intervenciones desde el pasado 30 de abril.

Mejora la situación pero no hay que bajar la guardia, recordando que debemos cuidarnos para cuidar a los demás, y extremar la higiene y el distanciamiento social para que estos números no se disparen.

Más de 600.000 dosis para la vacuna contra la gripe y neumococo

El consejero ha anunciado la importante inversión que va a aprobar este martes el consejo de gobierno en adquisición de vacunas para el próximo otoño para reforzar el cuidado de las personas con afecciones respiratorias. 420.000 dosis de vacunas contra la gripe, este año la, que permitirá ampliar el espectro y 210.000 dosis la vacuna del neumococo, que ha demostrado su efectividad para los mayores; en total 11,3 millones de euros para combatir el Covid19, desde otras aristas, ha dicho.

Luz verde este martes a la licitación centros salud Cifuentes y Tomelloso

Consejo de gobierno que también dará luz verde a 2 infraestructuras muy esperadas; la licitación de las obras del centro de salud de Cifuentes por 1,8 millones y la licitación del centro de salud de Tomelloso por 5,3 millones de euros, con la previsión de que en el último trimestre del año puedan comenzar las obras.

Jesús Fernández ha pedido tranquilidad a la ciudadanía recordando que el Ejecutivo de Castilla La Mancha sigue trabajando para hacer una reserva estratégica, en caso de que se produzcan brotes; y ha ofrecido datos como estos; hay capacidad para triplicar las UCIS, en cualquier momento; cuentan con 742 respiradores; hay almacenadas 8000 camas y se sigue comprando material, EPIS, mascarillas y guantes como si la pandemia estuviera viva, al menos para 2 meses.

What do you want to do ?New mail Copy