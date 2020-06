La fiscalia investiga la presumpta discriminació a una agent trans dels Mossos d'Esquadra

La Fiscalia de delictes d'Odi de Barcelona investiga la presumpta discriminació a una agent transsexual, antiavalot de la Brigada Mòbil (BRIMO) dels Mossos d'Esquadra. Segons explica a SER Catalunya, durant mesos va viure mals comportaments per part dels seus companys. La situació va arribar al límit quan, després d'un mes i mig de vacances, va tornar al cos per primera vegada i de forma visible, com una dona. "Les cares eren un poema i sabia que parlaven de mi. Sentia que ho havia perdut tot", explica per telèfon. A finals de maig del 2018, va dir prou. Després d'unes valoracions cap a ella, "un cúmul de vivències incomprensibles em van dur a voler treure'm la vida, un intent de suïcidi amb la meva arma de foc de dotació", relata. Des dels mossos lamenten casos aïllats i mantenen que promouen la tolerància, el respecte i la lluita contra la discriminació. Dins i fora del cos.

"Volia deixar de patir i d'incomodar a la resta", admet nerviosa sobre l'intent de suïcidi. Alguna cosa que no sap explicar, la va frenar a l'últim moment. Però la situació, veure's abocada al suïcidi, la va impulsar a denunciar el que vivia dins del cos. "Als Mossos d'Esquadra vaig viure el que mai hauria imaginat, circumstàncies que m'han fet aprendre molt des del patiment", reconeix aquesta policia. "He viscut incomprensió i falta d'ajuda en molts casos", afegeix. "De què serveix la publicitat que fan al cos policial al que pertanyo: t'escoltem, denuncia, no al maltractament>?", es pregunta l'Andrea.

Foto cedida per l'Andrea / Cadena SER

Va denunciar el que vivia a la Divisió d'Afers Interns, que l'avaluaven després de retirar-li l'arma amb la qual va estar a punt de disparar-se. La pitjor sorpresa la va trobar en la reacció i valoració que va fer la metge dels Mossos que la va atendre: "em va comparar amb les persones negres, concretament amb una persona negra adoptada, i amb aquelles que han patit un accident i han quedat mutilades o en cadira de rodes", explica la víctima. "Em va preguntar amb quin genital havia nascut i si tenia cromosoma XX o XY, com si les persones es reduïssin al seu genital", lamenta.

Va agafar la baixa, que l'ha apartada del servei durant 18 mesos, fins aquesta passada setmana que es va reincorporar al cos per petició seva. Malgrat que la seva plaça és a la BRIMO, està treballant lluny de l'ordre públic. Necessita la feina per poder pagar les costoses cirurgies del canvi de sexe. "Tinc una sensació agredolça sobre la meva carrera professional, com si ja no tingués futur. Tinc una mica de por, aquesta feina s'ha convertit en hostil cap a mi, quan hauria de ser tot el contrari", reconeix l'Andrea. "M'encantava la meva feina i no vull acabar en una oficina", diu en declaracions a aquesta redacció. L'Andrea fa 20 anys que és policia, des dels 21 anys. Va passar per l'exèrcit de l'aire, per la Guàrdia Civil i el 2009 va entrar als Mossos.

Ha estat mesos lluitant per reparar el presumpte assetjament que va viure i evitar que es repeteixi. Va denunciar a Assumptes Interns dels Mossos el que havia viscut a la BRIMO i també el tracte de la metgessa que la va avaluar. També en va parlar al Col·legi de metges, que considera que la van ignorar. Segons un sindicat policial, els fets que denunciava eren "difícils de justificar", mentre que un advocat particular que va consultar va ser encara més dur. "Em va dir que si anàvem a judici penal pel que jo exposava, perdríem i, a més, em veurien com una "maricona", aquest qualificatiu em va fer molt de mal", explica l'agent.

Tampoc va trobar solucions al Síndic de Greuges, que manté obert el cas. Va acudir en va a l'Observatori contra l'Homofòbia i a través d'un sindicat va aconseguir que s'obrís una Comissió d'Investigació al Departament d'Interior. "El meu objectiu no és treure la feina a ningú. Però les persones trans ho tenim molt complicat. He picat a totes les portes i només he trobat compassió sense empatia", critica. Preguntats per aquesta redacció, els Mossos asseguren que han fet tot el possible perquè aquesta agent es reincorporés el més ràpid possible. Afegeixen que malgrat algun cas aïllat, hi ha una lluita als Mossos per erradicar qualsevol discriminació dins el cos i a la societat. Asseguren que promouen els valors de respecte a la tolerància, igualtat i respecte a la diversitat.