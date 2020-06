Ortuzar acusa a la "oposición" de lanzar "propuestas-fake" todos los días

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado este martes que fuera de su partido "hay un desierto de ideas y de proyectos serios" y ha acusado a los partidos que en esta legislatura han estado en la oposición de lanzar "propuestas-mentira, propuestas-fake, todos los días".

Ortuzar ha hecho estas afirmaciones en un acto electoral celebrado en la plaza Euskadi de Zumarraga (Gipuzkoa) junto al lehendakari y candidato a la reelección, Iñigo Urkullu, y a la presidenta del Parlamento Vasco y cabeza de lista por Gipuzkoa, Bakartxo Tejeria.

El líder jeltzale ha asegurado que "hay tres opciones en concreto", en alusión a EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP, cuyo único mensaje diario es "atacar al PNV".

"Todo lo hacemos mal, al parecer. Pero ellos y ellas, ni una sola idea nueva realizable. Eso sí, propuestas-mentira, propuestas-fake, todos los días. He empezado a apuntar en un cuaderno todas las promesas que están haciendo. Al final de campaña haremos una suma de lo prometido", ha ironizado.

En su opinión, a estos partidos "les sale gratis" hacer planteamientos que acabarían "en dos días" con el presupuestos anual de la Comunidad Autónoma multiplicado por dos.

"Total ¿qué más da? Como luego el que va a quedarse con el marrón de gobernar va a ser el PNV, que sean ellos los que digan que esto es imposible. No se puede engañar a la gente. Hay que decirle la verdad. Y la verdad es cruda, pero no es tan negra como la pintan los de la oposición con el único propósito de meter miedo a la gente y volverla contra el PNV", ha aseverado.

Urkullu, que le ha precedido en el turno de intervenciones, ha afirmado que, con la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, la tarea que tienen por delante es "delicada, complicada y trascendental", pero ha dicho que, aunque se avecinan "tres años muy duros", la situación se va a lograr superar "entre todos".

"Lo conseguiremos con nuestro modelo y nuestros principios, primando un objetivo de orden superior: sostener y mejorar la cohesión de la sociedad vasca", ha manifestado el lehendakari, que ha reiterado que en Euskadi "no ha habido recortes sociales ni los va a haber".

"Queremos un modelo de salida que no incremente las desigualdades, sino que las reduzca, que genere más y mejores oportunidades para todos. Nuestro proyecto para Euskadi está centrado en mantener la cohesión social. Un proyecto que cobije y ayude a quien lo está pasando mal y le ofrezca herramientas para salir adelante", ha recalcado.

Ha dicho que su Gobierno ha logrado en los últimos cuatro años "reforzar la cohesión social" y en el pasado ejercicio "situar el paro por debajo del 10 %", lo que con la crisis del coronavirus "vuelve a ser la prioridad" de su partido.

"En cada presupuesto, en los siete presupuestos aprobados, hemos incrementado el gasto en Salud, Educación y protección social. Aquí no ha habido recortes, ha habido inversión y gasto responsable. Hemos incrementado los recursos públicos. Esta ha sido nuestra prioridad. No ha habido recortes sociales. No los va a haber", ha prometido.

Ha defendido también la labor de su Ejecutivo en la "lucha contra la brecha salarial", contra la pobreza y contra el abandono escolar, que es "el más bajo del Estado", y ha expresado una serie compromisos para la próxima legislatura, entre ellos "trabajar por el más amplio acuerdo, por más y mejor autogobierno".

"Miramos al futuro con la ambición de mejorar y con la determinación de seguir trabajando duro. Día a día. No conocemos otra receta. Paso a paso, sin atajos ni subterfugios. Modelo Partido Nacionalista Vasco", ha enfatizado