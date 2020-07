El Centro de Servizos Avanzados será la primera infraestructura de la futura Ciudad de las TIC

El Centro de Servizos Avanzados, el centro para la transformación digital de la industria gallega impulsado por el Clúster TIC Galicia, será la primera infraestructura de la futura Ciudad de las TIC, en A Coruña. Estará en funcionamiento, si los plazos se cumplen, en dos años, tras una inversión inicial de 4'8 millones de euros.

La nueva infraestructura, situada en una parcela de la antigua fábrica de armas, contará con una superficie total de 4.600 metros cuadrados y ofrecerá, especialmente a pequeñas y medianas empresas del sector, un espacio para llevar a cabo demostraciones, prototipos o lanzamientos de proyectos. Antonio Rodríguez del Corral, Presidente del Clúster TIC de Galicia, explica cuales van a ser las principales líneas de trabajo: "Dentro de ese centro va a haber una línea de dispositivos inteligentes, una de inteligencia artificial otra de dispositivos multimedia, otra pequeña que se está poniendo en marcha de computación cuántica y el internet de las cosas".

Esta mañana el Rector de la Universidade de A Coruña, Julio Abalde, y el propio del Corral han mostrado al Conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, este proyecto. Conde ha destacado la apuesta en A Coruña por la industria 4.0 como un complemento a otra en crisis, la que representa, entre otras, Alu Ibérica. Ha aprovechado el Conselleiro de Industria para la crítica al gobierno central por lo que considera falta de apoyo a la industria electro intensiva: "Desenvolmenmento du tecido productivo máis competitivo vencellado á dixitalitación, á sostenibilidade e á bioeconomía , e que ten que ser compatible con tecido que temos agora, cos proxectos de industria nos que non estamos contando co apoio do gobernó".

El espacio podrá funcionar independientemente del estado del resto de naves. Sin embargo el Concello deberá habilitar los accesos y la urbanización del entorno.

Convenio entre la UDC y Aspace

Por otra parte, el rector de la Universidade da Coruña, Julio Abalde, y la directora gerente de Aspace Coruña, Sonia Ruiz, han firmado, en el rectorado, un convenio de colaboración que se materializará a través del Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC).

La colaboración de Aspace, entidad sin ánimo de lucro centrada en la atención a personas con parálisis cerebral y discapacidades psicofísicas, con la UDC permitirá desarrollar proyectos de innovación tecnológica que mejoren la calidad de vida de estas personas.