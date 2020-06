El quart trobarà la tecla?

La victòria contra el Numància a Montilivi (2-0) semblava que havia esvaït els dubtes sobre el joc del Girona i sobre la idoneïtat del tècnic, Pep Lluís Martí, però la nova derrota al camp del Màlaga ha precipitat els esdeveniments i el Girona ha decidit fer fora el tercer tècnic de la temporada i contractar el que sempre ha estat al capdamunt de la llista de desitjos del director esportiu, Quique Cárcel; Francisco Rodríguez.

Després d’haver estat a punt de salvar el Huesca, l’ex d’Almería, UCAM Múrcia i Lugo, l’almerienc va refusar l’oferta del Girona a l’estiu perquè esperava una banqueta de Primera però, passats els mesos, continua sense entrenar i ara ha donat el sí per intentar consolidar la classificació per al play off i intentar el retorn a Primera, l’únic objectiu del Girona aquesta temporada.

Francisco és, com Martí, un tècnic jove però ja amb força experiència a les banquetes. Amb 42 anys, ha dirigit 82 partits a Primera i 66 a Segona i acumula tres descensos. Després de dos cursos al filial de l’Almería, a Segona B (11-12 i 12-13), va agafar les regnes del primer equip a Primera amb només 35 anys. La primera temporada va aguantar la categoria (13-14) però va ser acomiadat a la jornada 14 de la següent i l’equip va acabar baixant.

El seu retorn a les banquetes va ser a Segona, quan va dirigir l’UCAM Murcia les últimes 24 jornades del curs 16-17 sense aconseguir l’objectiu de la permanència. La 17-18 va fer tot el curs sencer a Lugo, obtenint la 12a posició, i la temporada passada va dirigir el Huesca les últimes 30 jornades de lliga. Tampoc el va salvar del descens tot i la millora de joc i resultats experimentada durant els mesos que es va asseure a la banqueta d’El Alcoraz.

Francisco firma fins a final de temporada, 6 partits de fase regular i el play off, si es juga, i una temporada més independentment de si aconsegueix l’ascens o no. Es convertirà en el quart inquilí de la banqueta de Montilivi aquesta temporada després de Juan Carlos Unzue (J1-J12), Juan Carlos Moreno (J13) i Pep Lluís Martí (J14-J36).

Al moment de la destitució d’Unzue l’equip era 11è, amb Martí és 5è a 9 punts de l’ascens directe i amb 1 punt de marge sobre el 7è. La producció de punts ha estat superior però el joc molt irregular, sobretot després de l’aturada pel coronavirus.

Els últims 5 partits, l'equip blanc i vermell només ha estat capaç de sumar 5 dels 15 punts en joc i ha desaprofitat les nombroses punxades dels rivals directes per consolidar-se a play off i retallar considerablement la distància amb l'ascens directe.

Alex Gallar, Cristian Rivera, el porter Juan Carlos i Ignasi Miquel són els integrants de la plantilla actual que ja han jugat a les seves ordres. Els dos primers ho van fer al Huesca i els dos últims al Lugo. Amb el 4-2-3-1 de base, és un tècnic que aposta pel joc ofensiu. Ja s'estrenarà contra el Real Zaragoza -un rival directe en la lluita per l'ascens- aquest divendres a Montilivi (19:30).