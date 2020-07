CCOO pide a Renfe que recupere el número de trenes previo al estado de alarma

CCOO denuncia que el Ministerio de Transporte y Renfe no pone en circulación los trenes sujetos a Obligación de Servicio Público anteriores al COVID 19 y aseguran que una vez finalizado el estado de alarma el pasado 21 de junio, lo que anula la restricción de la movilidad entre provincias, no tiene sentido que no se facilite a la ciudadanía los trenes que necesita para poder acudir a sus puestos de trabajo, a citas médicas o cualquier otro tipo de gestiones de la vida diaria.

Afirman que desde el 22 de junio hemos entrado en la "nueva normalidad" pero el transporte ferroviario sigue en su hibernación particular y añaden que todos los trenes de Renfe mantienen sus servicios al ralentí, incluyendo los declarados como Obligación de Servicio Público (OSP) que ahora mismo rondan el 30% de los que circulaban antes del inicio del estado de alarma el 14 de marzo, olvidando que el establecimiento de la OSP de los servicios de transporte ferroviario de viajeros se realiza en cumplimiento de una norma europea que tiene por objetivo establecer las reglas para garantizar los servicios de interés general en unas condiciones de frecuencia, calidad y precio que el simple juego de mercado no hubiera permitido prestar.

David Cuenca, secretario general del Sector Ferroviario de FSC-CCOO de Palencia señala que "con esta oferta tan reducida de estos servicios que incluyen Cercanías, Media Distancia Convencional, Alta Velocidad Media Distancia (Avant) y Ancho Métrico, se está privando a nuestros conciudadanos y conciudadanas de la utilización de unos servicios de alto componente social, que garantizan el derecho a la movilidad de todas y todos y la vertebración territorial con los mayores estándares de seguridad, calidad, puntualidad, confort y frecuencia".

El sindicato lamenta que muchas personas que antes del inicio de la crisis sanitaria usaban diariamente los trenes de Media Distancia para acudir a sus puestos de trabajo se han visto expulsados a la carretera y a utilizar el vehículo particular, porque los trenes que ahora circulan no se adaptan a sus horarios, al igual que ocurre con quienes tienen que acudir a hacer otro tipo de gestiones y se encuentran con que las frecuencias que existen actualmente les suponen grandes pérdidas de tiempo.

Según señalan desde CCOO, en estos momentos no existen razones para que no estén funcionando todos los servicios contemplados en el contrato entre la Administración General del Estado y Renfe Viajeros S.A. para la prestación de los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril sujetos a Obligación de Servicio Público.

Si a todo esto le sumamos que la oferta en los servicios de AVE y Larga Distancia siguen en niveles del 30%, aunque ya cuentan con una alta ocupación de viajeros, parece que la estrategia emprendida por Renfe, afirman, esté dirigida a fomentar el transporte por carretera en lugar de poner en valor el modelo de transporte más seguro, viable y sostenible que es, sin duda, el transporte ferroviario. Si esta decisión no tenía sentido antes de la pandemia, tampoco la tiene ahora. No es necesario recordar que la "emergencia climática" sigue siendo una realidad acuciante en el planeta. Por eso, la UE tiene en fase de aprobación el presupuesto del "New Green Deal"; y, en ese contexto, La Comisión ha propuesto declarar 2021 como "Año Europeo del Ferrocarril", apostando claramente por valorar y fomentar el medio de transporte menos contaminante y más sostenible con diferencia sobre todos los demás.