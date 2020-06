Daniel López Acuña: "Asturias es el ejemplo a seguir en la gestión de la crisis sanitaria en España"

Asturias se ha convertido en ejemplo de gestión en la crisis sanitaria aunque hay expertos del mundo sanitario que no se muestran sorprendidos por ello. Es el caso de Daniel López Acuña. El que fuera director de Acción Sanitaria de la OMS asegura que los datos que se están viendo "muestran claramente que las medidas tomadas a lo largo de varios meses y el empeño en reforzar la vigilancia epidemiológica han dado resultados". López Acuña explica que "Asturias ha estado favorecida por no tener una incidencia tan alta como otras comunidades pero la respuesta en materia de asistencia sanitaria como de salud pública publica y protección han permitido llegar a doblegar la curva de la manera que se ha hecho".

¿Es el Principado un ejemplo a seguir para el resto de España? El experto no tiene dudas. "Se puede decir que si, siempre con la salvedad de que hubo menos carga de la enfermedad pero en términos de gestion de salud pública y asistencia sanitaria se han dado las medidas necesarias". El epidemiólogo ahonda en las razones. "Asturias le puso empeño y aposté tempranamente por hacer pruebas PCR a las personas que había que hacer y eso ha permitido diagnosticar más asintomáticos en la medida de que no se ha hecho en otras comunidades y la transmisión de la enfermedad ha estado más presente".

La buena situación de la comunidad, sin embargo, entraña una serie de peligros. Hasta tres según el doctor. "La relajación excesiva de parte de la población con respeto a las medidas: pensar que el virus no circula, no usar mascarillas, acudir a sitios de aglomeraciones, no guardar la distancia física... Son los peores errores que pueden cometerse. Este es el momento para llevar a rajatabla para no tener que desandar lo andado. Por otro lado tenemos el riesgo real de importación de casos al abrirse las fronteras no solo a los territorios Schengen sino a los terceros países y un riesgo de importación de otras comunidades al no existir restricciones de movilidad".

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ya ha advertido que no le temblará el pulso, incluso si hay que confinar. "Me parece muy acertada su decisión y su planteamiento. En esto no hay más remedio que si hay transmisión comunitaria comunitaria reducir la movilidad y confinamiento porque es la única herramienta de la que disponemos", apunta y advierte que "no queremos llegar a ello por lo que seamos lo más responsables que podamos".

Fortaleza y avisos

Tras pelear con la gripe A en 2009 desde la OMS, López Acuña cree que hay que estar preparados para una segunda oleada. "Si lo que la mayor parte de los expertos plantean ocurre porque el virus se comporta de manera parecida al virus de la gripe, es muy posible que tengamos una nueva oleada en otoño-invierno. Tenemos que estar muy preparados, detectar muy temprano cualquier caso que haya y contenerlo porque el gran objetivo no solo será estar preperados en la infraestructura sanitaria si no evitar que se dé la transmisión comunitaria. Sabemos más ahora, tenemos más capacidad de hacer PCRs y hay más equipos de protección, tenemos más elementos para poner barreras muy temprano pero no hay que bajar la guardia".

En su opinión, la crisis sanitaria hará que Asturias salga más fortalecida. "Ha tomado las medidas para fortalecer sus sistemas de salud pública y vigilancia epidemiológica, ahora hay que sostenerlo en el tiempo. Además ha tenido éxito en los planes de contingencia con los que hay que seguir por lo que pueda pasar en otroño invierno. Se ve claramente como Asturias apostó por el uso de la Atención Primaria para contener y no saturar la infraestructura hospitalaria y hay que seguir reforzándola. Han sido momentos duros con pérdidas muy dolorosas pero hemos aprendido y Asturias ha hecho una gestión muy encombiable".

López Acuña acaba con un mensaje para aquellos que no tienen en cuenta la situación, caso de los aficionados amontonados durante el derbi astureiano en un bar. "Deberiáis ser más conscientes y entender que tenéis que protegeros y proteger a los demás. El gran detonador de la transmisión son las aglomeraciones, los corrillos que pueden hacer que un asintomático contagie a muchos más. Tened cuidado porque lo que hacéis no solo os afecta a vosotros, también puede afectar a vuestros mayores. No sois invulnerables".