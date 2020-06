La tinerfeña Ariadna Molina refuerza la primera línea del CB Zonzamas

El Club Balonmano Lanzarote Zonzamas continúa preparando la plantilla para la próxima temporada, donde espera poder pelear por las primeras plazas de la clasificación. Es por ello que continúa reforzando algunas posiciones dentro de la cancha y fichando jugadoras que le permitan dar ese salto en la tabla.

Ariadna Molina, jugadora que hasta la temporada pasada militaba en el Tejina Tenerife, se ha convertido en nueva jugadora del equipo batatero para la próxima campaña. Esta primera línea nacida en abril de 1995 se formó en el Tejina hasta dar el paso al CB Remudas. La falta de minutos en el club grancanario y la oportunidad de probarse en el balonmano francés le abrió la puerta del HBCAM63, regresando posteriormente a Tejina donde jugó hasta la temporada pasada.

Ariadna Molina era una jugadora pretendida por el equipo de San Bartolomé desde la temporada pasada pero no ha sido hasta este año que la directiva y el proyecto, consiguieron convencerla. “Este año la directiva se puso otra vez en contacto conmigo y desde el primer momento sentí la confianza necesaria en el proyecto deportivo y la ambición de seguir subiendo peldaños con el Zonzamas, que ya lleva tiempo demostrando que cada vez esta mejor y es más sólido”, comenta la jugadora

“Desde el primer momento el presidente sabía lo que pensaba y las ofertas que tenía”, explica en sus primeras palabras como rojinegra. “Fui clara desde el primer momento como lo fue el club conmigo, en el sentido de que no tenía claro por donde decidirme, pero con el paso del tiempo, el presidente me transmitió confianza, el proyecto deportivo, los fichajes que han hecho combinando con las jugadoras que tienen y me parece un proyecto super bueno, super ambicioso, super competitivo y por eso me decanté por el Zonzamas”, explica.

La deportista se define como “una jugadora con garra, entrega, lucha de cada balón y que a veces peco de jugar más con el corazón que con la cabeza y espero poder equilibrar esas cosas en el Zonzamas” y llega a Lanzarote “con la idea de jugar, con muchas ganas de seguir aprendiendo, de explotar mi faceta como jugadora, las facetas técnicas, tácticas y físicas y demostrarme que puedo ser una jugadora válida fuera del club de toda mi vida, el Tejina.”

Por su parte, Juan Rivera, entrenador del equipo de División de Honor Plata, asegura que “se adaptará bien, es una jugadora con una capacidad y una visión de juego que nos hará mejorar en la continuidad del ataque y de cara al gol”, añadiendo que “estoy seguro que reforzará de forma notable la posición de central y que hará un buen papel en el equipo”.

El presidente, Manuel de León, por su parte, se mostraba contento porque “ya el año pasado intentamos ficharla y no pudimos”, definiéndola como “una jugadora ya muy experimentada en la categoría y nos va a portar tanto defensivamente y sobre todo en el ataque, ya que es una de las máximas goleadoras de nuestro grupo”. De hecho, sus 144 goles en 23 partidos, la sitúan en la cuarta posición de las goleadoras de la pasada campaña, justo por delante de Brenda Roger, ya renovada con el club.

El CB Zonzamas se había reforzado hasta el momento con la brasileña Thayanne Nogueira y la vuelta de Johanna Canninga y renovado a Mariángeles de Uriarte, Jailene Maldonado, Cristina Mazaira, Caridad Santana y las hermanas Brenda e Ingrid Roger.