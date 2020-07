El Tenerife cuenta con la continuidad de Milla para su proyecto 2020-21

La SER revelará este jueves en 'Radio Club Deportivo' algunos de los planes de Miguel Concepción y Juan Carlos Cordero para la próxima temporada, que arranca el 12 de septiembre. En el aire queda una decisión crucial para el futuro de la institución, como es la posible concurrencia del mandatario palmero a las elecciones que debe convocar en 2021, y que apuntan al mes de julio. El dirigente blanquiazul estaría dispuesto a presentarse (aunque luego no cumpla con los cinco años que comprende el siguiente mandato) y está absolutamente convencido de haber acertado con Cordero, a quien considera imprescindible en el futuro del Tenerife a corto y largo plazo. En todo caso, a día de hoy no tendría garantizados al 100% los apoyos necesarios para ser investido de nuevo, pues es una incógnita si el resto de accionistas de referencia (Amid Achi, Juan Pelayo y José Miguel Garrido) querrían su permanencia en la presidencia.

Milla. El club ya trabaja en la configuración del proyecto deportivo para la campaña que viene cuando aún conserva opciones de jugar el 'play off' en el cierre de la temporada en curso. Una decisión ya tomada es que no malvenderán a Milla, el principal activo de la plantilla. Como ya ocurrió un año atrás, es una determinación inamovible y adoptada por Concepción de forma unilateral. No habrá rebajas respecto al que se considera su precio de mercado ni se tendrá en cuenta su indiscutible compromiso y entrega -eso no se le niega- para traspasarlo por debajo de lo exigido en ventanas anteriores. La negativa del club es tajante a una posible proposición del Celta por dos millones con la cesión de dos jugadores que no marquen las diferencias. "Otra cosa diferente es que nos ofrecieran a alguien del tipo Juan Hernández", defiende un interlocutor válido en conversación con Radio Club Tenerife. Salvo que aparezca un comprador que ponga sobre la mesa una oferta muy próxima a los cinco millones, Milla no sale. De hecho, su nombre está apuntado con mayúsculas en la confección del plantel 20-21. Es más, no se le está buscando recambio aunque "evidentemente se explora el mercado para todas las posiciones".

Los que se van. En la entidad insular ya dan por segura la salida de Dani Gómez, cedido por el Real Madrid y cuyo futuro depende del conjunto merengue. Ya tiene un sinfín de pretendientes, más todavía por su excelente final de temporada. En las oficinas del Heliodoro también tienen confirmada la desvinculación de Luis Pérez, que se irá con casi total seguridad con rumbo al Real Valladolid. Para su demarcación ya se busca recambio, si bien la prioridad es firmar a un delantero de garantías. Es la parcela para la que se hará un mayor desembolso. Presidente y director deportivo plantean un mínimo de cuatro fichajes, pero tampoco muchos más. Cordero ya está peinando el mercado de Segunda B, con nombres emergentes y a la vez codiciados como Liberto Beltrán o Chumi Brandáriz, éste último conocido por su presunta alineación indebida en un partido del FC Barcelona. Lo quiere también el Cádiz de Álvaro Cervera. Es central, le representa Bahía Internacional y vendría libre.

La renovación de Baraja. Al Tenerife le habría gustado anunciar este miércoles la continuidad del técnico pucelano. El plan del presidente, tal y como avanzó la SER el pasado 9 de marzo, era oficializar la renovación de Baraja el día después de conseguir los 50 puntos y, por ende, la permanencia casi matemática en el fútbol profesional. Pero el mensaje que les ha transmitido el entrenador es que hablarán cuando acabe la temporada. El futuro del Tenerife presenta certezas, como la permanencia de su columna vertebral (los Ortolá, Álex Muñoz, Aitor Sanz, Joselu, Sipcic o Shaq Moore, todos ellos indiscutidos) pero también incertidumbres como la categoría en la que militará el representativo, el presupuesto del que dispondrá para refuerzos y el margen que tendrá en el mercado respecto a sus competidores por un eventual ascenso. Se prevé una Segunda competidísima, pues están por confirmarse descensos de clubes con mucho caché (Mallorca, Leganés y Espanyol son los que en estos momentos cierran la tabla en Primera). En cuanto a la lista de bajas, la entidad prevé la salida de un par de futbolistas con contrato en vigor.

Los números. Concepción tiene muy claro que cada punto vale oro. Así que pedirá el equipo un último esfuerzo "porque no es lo mismo acabar séptimos que décimos", cuenta a la SER una fuente del club. El reparto de los derechos audiovisuales es más importante que nunca. Pero en la entidad cuentan con una merma en los ingresos institucionales en los años venideros, severos problemas para mantener el ritmo en las obras de Geneto y también una probable reducción en los ingresos por abonados y taquilla. En este último epígrafe, el club canario era de los que tenía parte del presupuesto bien cubierta por la fidelidad de sus aficionados (más de 11.000 afiliados en este curso actual), pero el temor a posibles rebrotes del coronavirus hace sospechar que no se podrá arrancar la campaña 20-21 al 100% del aforo (si acaso al 40%). Por lo tanto, no existe la garantía de que podrán acceder al campo tantos abonados como hay este año. De ahí que la directiva busque soluciones. Ya han encomendado a Cordero que resuelva de forma satisfactoria las desvinculaciones de José Naranjo y Mauro Dos Santos, ambos con fichas altas. El Tenerife estaría dispuesto a asumir un 20% de sus respectivas nóminas del curso siguiente, pero aún aspira a un acuerdo todavía mejor y que deje un mayor margen para fichar. "No hay prisas ni urgencias; contamos con que la base del plantel se ha amarrado bien con las renovaciones, hasta el punto de que atar a Alberto o Aitor se convirtió en una prioridad para el director deportivo", revela una fuente muy cercana al consejo de administración.

>> Más información este jueves a las 14:00 horas en 'Radio Club Deportivo'