El Puerto de A Coruña pierde un millón de euros de beneficio en 2019

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha aprobado sus cuentas anuales de 2019. El Puerto de A Coruña ha obtenido un beneficio de un millón 50.000 euros el año pasado y un resultado de explotación de 4'6 millones.

El Estado alerta de el "riesgo financiero" y la "incertidumbre" que afronta el Puerto coruñés

Es casi un millón menos respecto a los beneficios obtenidos en 2018. Según nota pública de la Autoridad Portuaria las cuentas han obtenido el visto bueno de la Intervención General de la Administración del Estado que, no obstante, alerta de el "riesgo financiero" y la "incertidumbre" que afronta el Puerto coruñés al no concretarse los ingresos previstos por la venta de los muelles en 2004 y el convenio de 2018, firmado por el Estado, el Puerto y la Xunta, sin la presencia del Concello de A Coruña.

Un acuerdo en el que la Xunta se comprometía a abonar 20 millones de euros a cambio de tener una participación mayoritaria en el desarrollo de los muelles. El gobierno del Inés Rey no ha materializado de momento su intención de poner en marcha un nuevo acuerdo global. Las cuentas de 2019 del Puerto, según la nota de prensa, arrojan pérdidas de hasta un 13% en el tráfico de mercancías y son resultado tras las amortizaciones y los gastos financieros derivados de la construcción del puerto exterior. El presidente, Enrique Losada, alerta también de que el proyecto del tren a Langosteira no ha tenido avances desde que fue entregado en 2018 para su tramitación ante Adif y recuerda que es una infraestructura "imprescindible y urgente para completar la operatividad del puerto exterior" y que no debe hacerse a cuenta de la entidad portuaria.