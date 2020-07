Declaración de intenciones

La directiva del ABANCA Ademar ha emitido una carta abierta en la que quiere explicar a todos los socios y aficionados los últimos acontecimientos que se han vivido en el club en los últimos días y donde se asegura que todo el mundo tendrá facilidades para renovar su abono. Este el texto íntegro del comunicado

Hemos pasado unos meses muy complicados y el primer deseo en esta “carta abierta” es desear que todos, todos estéis bien. Vosotros y vuestras familias.

La COVID-19 ha trastocado nuestras vidas alterando nuestro trabajo, nuestra salud, nuestro ocio y en consecuencia nuestra vida social.

Afortunadamente las cosas van cambiando y la pandemia remite poco a poco, dando paso a nuestra vida “normal”. Evidentemente no se me escapa que en este tiempo entre nuestros socios tendremos situaciones de toda índole. Situaciones que, en aquellas más complicadas, esta Junta Directiva intentará paliar, con sensibilidad y medidas concretas, los efectos perjudiciales.

Nuestro equipo, por deseo de su entrenador, y dentro de nuestras posibilidades económicas, ha sufrido un fuerte cambio. Principalmente rejuveneciendo la plantilla con jugadores de gran proyección,

Como seguramente bien sabéis, últimamente entre los jugadores que terminaron su vinculación con el Club y esta Junta Directiva, no hemos dado la mejor imagen posible. Tiempo habrá de dar explicaciones y razones al respecto en medios más oportunos que los que constituye esta carta. No obstante, este Presidente os pide disculpas por aquellas actuaciones que no consideréis correctas. Todas fueron realizadas con la mejor de las intenciones, tratando en todo momento de mantener y defender al Club.

Empieza la campaña de socios y tomaremos medidas económicas para aquellos a los que la COVID-19 ha tratado con más dureza.

Ante la posible bajada de tus ingresos, si eres empresario o autónomo, si tu situación es o ha sido de permanencia en situación de desempleo, como ya dije antes, esta Junta Directiva intentará con notables descuentos y diversas campañas que no tengas que dejar de disfrutar de tu equipo.

Así mismo, la pérdida de 5 partidos de liga y 1 de Europa en casa, nos motiva enormemente para buscar una compensación a esa perdida. La ampliación de la Liga ASOBAL a 18 equipos hará que esta nueva temporada tengamos 2 partidos más de lo habitual. También seremos los organizadores de la Copa de Castilla y León, lo que supone otros 2 partidos. Las fechas propuestas y ya definitivas son el 23 y 24 de enero de 2021, con la intención de asegurar aficionados en el pabellón y reducir ese periodo de casi 2 meses sin partidos oficiales. Todo ello, evidentemente, sin incremento alguno del carnet.

Se presenta una temporada intensa, ilusionante, con un equipo joven y luchador. Con 34 partidos en la Liga Sacyr-Asobal y 10 en la Liga Europea donde equipos de un potencial enorme tendrán que pasar por el Palacio. Total 44 partidos a los que deberíamos sumar 4 más de la Copa Asobal y la Copa de SM el Rey.

No quiero terminar sin reiterar mis disculpas nuevamente y aprovechar la ocasión de explicaros que la situación económica prevista para la temporada 20-21, que está a punto de comenzar, va a ser complicada y deciros que más que nunca os necesitamos a todos.

El sustento económico que ofrecéis al Club los Socios, Aficionados, Empresas e Instituciones es vital en esta difícil situación que se avecina. Ahora más que nunca os necesitamos, os necesita el ADEMAR, y también sabemos que podemos contar con vosotros y que no vais a FALLAR. Nosotros seguiremos gestionando el club con el mismo rigor económico y firmeza que siempre nos ha caracterizado.

Y por último no puedo dejar de agradecer públicamente a nuestro patrocinador principal, ABANCA, su apoyo incondicional para la próxima temporada. Gracias. Fue un bálsamo de tranquilidad al empezar el estado de alarma y sin duda lo es ahora.

Salud y suerte para todo