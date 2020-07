CC-PNC insiste en que el Cabildo habilite dos millones de euros para Pymes y autónomos como en otras islas

El Grupo Nacionalista, que vio rechazadas sus enmiendas a los presupuestos, y ante el anuncio de la presidenta de que sufrirá modificaciones sustanciales, insiste en la necesidad de estas ayudas y unas específicas para el sector del taxi, la moda o la cultura, como también hicieron otras islas

El Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote insiste al Grupo de Gobierno, que preside la socialista Mª Dolores Corujo, que tiene todo el respaldo para atender las situaciones de emergencia social, pero que es muy necesario tomar medidas para tratar de evitar que esta emergencia se prolongue en el tiempo, y para ello hay que ayudar al tejido empresarial más débil, es decir, a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), autónomos, taxistas, la industria de la moda, o culturales entre otras.

Para ello, a través de diferentes enmiendas a los presupuestos, CC-PNC aportó una serie de medidas que en gran parte ya venían recogidas en el compendio de propuestas presentada durante la crisis sanitaria del Covid-19, “y que confiamos en que el Grupo de Gobierno – a pesar de haberlas rechazado en el pleno- las valore de forma constructiva en la inminente modificación presupuestaria anunciada, pues en muchos casos puede suponer el pequeño balón de oxigeno que necesitan para resistir”, ha señalado la consejera Migdalia Machín.

Entre estas medidas, Machín recalca la importancia de que se habiliten ayudas directas por importe de 2.000.000 euros a estas PYMES y autónomos que ven peligrar la viabilidad de sus negocios, tomando como ejemplo lo que ha hecho el Cabildo de Gran Canaria. “Ha llegado el momento de que la máxima institución de Lanzarote, tal y como ha hecho gran parte de los cabildos de Canarias, concrete e inicie un expediente para habilitar fondos primero y empezar a otorgar estas ayudas directas después”, afirma.

CC-PNC considera que las criterios básicos de estas ayudas otorgadas en otras islas, bien pueden aplicarse al caso de Lanzarote. Así por ejemplo, en Gran Canaria estas ayudas van dirigidas a autónomos, profesionales liberales o sociedades, pero no asociaciones, que hayan cesado su actividad o que esta se haya visto reducida en más de un 75%. No pueden tener más de 10 empleados, puesto que lo que se busca ayudar a pequeñas empresas y no se pueden presentar autónomos sin empleados que facturasen más de 50.000 euros el año pasado, ni autónomos con empleados o sociedades que facturasen más de 500.000.

“La solicitud es por sede electrónica, la documentación a presentar muy sencilla y casi todo son declaraciones responsables”, ha explicado por su parte, el portavoz del Grupo Nacionalista, Pedro San Ginés, quien ha señalado que en Lanzarote estamos tardando en hacer algo similar. Ya deberíamos haber empezado a tomar medidas concretas de gestión de la crisis económica y social, para intentar paliar las dramáticas consecuencias que la inactividad turística está teniendo en el conjunto de la sociedad”.

Medidas que no se entiende cómo no se han empezado a aplicar cuando hasta la propia presidenta ha señalado en repetidas ocasiones que la dependencia del turismo de las islas de Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa es la más alta de Canarias, por lo que las consecuencias sobre el tejido socioeconómico insular van a ser complicadas si las corporaciones locales no actúan ya.

En situación similar se encuentra también el sector del taxi para el que los nacionalistas piden, a través de enmienda, una subvención de 215.000 euros que ayude a paliar la falta de ingresos durante la pandemia debido a una importante reducción del número de usuarios, como consecuencia, a su vez, de la falta de actividad turística.

Y tampoco se olvidan los nacionalistas de la industria insular de la moda o los proyectos culturales para quienes, también a través de las enmiendas a los presupuestos, solicitaron mantener en este caso, las ayudas de 30.000 y 75.000 euros respectivamente, con el fin de hacer efectiva la continuidad de sus actividades y la reactivación del sector.