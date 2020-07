Derrota en Lugo y paso atrás del Numancia

El Numancia vuelve a puestos de descenso al caer 3-1 en Lugo en un partido en el que las jugadas a balón parado hicieron mucho daño a los sorianos. El primer tanto llegó de penalty el segundo, en la segunda mitad, en un saque de falta lateral. Recortó distancias Marc Mateu a media hora del final, lo que espoleó a los de Carrión, pero el empate no llegó y sí la sentencia lucense.

ficha técnica Lugo: Ander Cantero; Campabadal, Peybernes, Marcelo, Kravets (Canella, m. 46); Iriome, Jaime Seoane (Fernando Seoane, m. 55), El Hacen, Rahmani (Óscar Castellano, m. 85); Cristian Herrera (Jaume Grau, m. 89) y Manu Barreiro (Carrillo, m. 85). Numancia: Dani Barrio; Iván Calero (Noguera, m. 79), Admonio, Bernando (Adri Castellano, m. 79), Héctor Hernández; Vidorreta (Adri Herrera, m. 54), Erik Morán; Sola, Curro Sánchez, Marc Mateu (Alí, m. 79); e Higinio. Goles: 1-0, m. 11: Manu Barreiro, de penalti; 2-0, m. 48: Marcelo; 1-2, m. 61: Marc Mateu; 3-1, m. 92: Carrillo. Árbitro: Arcediano Monescillo (C. Castellano-Manchego). Amonestó a Jaime Seoane, Kravets y Óscar Castellano (Lugo) y a Bernardo, Héctor Hernández y Adri Herrera (Numancia).

Como una final para ambos equipos se planteaba el encuentro, especialmente para los gallegos, con entrenador nuevo, el ex internacional Juanfran García, apurando opciones por eludir el descenso y más tranquilos los sorianos, tras ganar al Oviedo el domingo. El Lugo fue el primero en acercarse a la portería numantina, con un centro lateral y una falta lejana sin consecuencias. A los once minutos, en otro balón parado, cabeceó Manu Barreiro, Dani Barrio despejó con una buena estirada, pero tras el rechace Peybernes intentó centrar y el balón acabó golpeando en el brazo de Bernardo. Penalty que transformó Barreiro engañando al portero visitante. Espoleado, el equipo lucense siguió insistiendo ante un Numancia que aún no empezaba a carburar, impreciso en los pases y nervioso. Veinte minutos tardó en llegar con cierta claridad al marco local. Lo intentó Calero, tras una falta lateral que despejó la defensa, con un derechazo que atrapó sin problemas Ander Cantero. Poco después, Álex Sola se revolvió en la frontal y soltó un latigazo que se marchó fuera por poco. Los de Carrión habían despertado y apretaban en pos del empate, con centros laterales. Pero el Lugo no quiso conformarse y Rahmani lo intentó con un disparo desviado desde la izquierda. Tras otro intercambio de acercamientos, el Lugo volvió a tener una buena ocasión, en un córner, con cabezazo sin puntería de Peybernes. Sufrían los sorianos a balón parado y los gallegos intentaban explotar esa faceta continuamente. Y hasta el descanso se mantuvo esa tónica, con los sorianos incapaces de encontrar el camino ante un Lugo bien replegado.

Y en el arranque de la segunda parte, tras una falta inexistente de Calero, Canella puso el balón al área, donde Marcelo, rematando de cabeza de forma inapelable, anotó el segundo gol para los gallegos. Otra vez a balón parado los problemas para el Numancia. Con semejante desventaja a los sorianos les costaba muchísimo alcanzar el área rival. Pero lo consiguió en el 60, con un gran envío de Calero desde la derecha al otro costado, donde apareció Marc Mateu para empalmar una gran volea con la zurda al fondo de la red. El VAR revisó la jugada, por un posible fuera de juego del capitán rojillo, que no era. Recortada la distancia el Numancia se metía en el partido y volvía a merodear con más frecuencia el área del Lugo, sin confiarse en exceso, por que el cuadro local seguía llevando peligro al contraataque y a balón parado. Rahmani lanzó una falta contra la barrera, provocando un córner, tras el que el Numancia montó una rápida contra en las botas de Marc Mateu, pero su envío final al área no encontró a Higinio. Carrión arriesgó con los cambios, con más pólvora arriba en busca de la igualada, pero los gallegos seguían defendiendo bien, tapando todos los huecos. El acoso y derribo soriano llegaba tarde, se escapaban los minutos, con 6 de alargue cumplido ya el 90. Y en el 92 llegó la sentencia, con el remate de Carrillo dentro del área, tras una buena acción individual.