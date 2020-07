El clan Egara de la marihuana gastava tanta llum pels cultius com 686 cases

Ells mateixos es feien dir Clan Egara perquè es movien entre Terrassa i Sabadell tot i que els seus tentacles ja s'havien estès també cap al Berguedà. Tres grups amb tres líders, tots de nacionalitat espanyola d'entre 30 i 45 anys, es repartien 16 cultius de marihuana amb 500 plantes cada un de mitjana. Segons els Mossos tenien una capacitat de producció per valor de 6 milions d'euros anuals. "Ens ha sorprès aquesta elevada capacitat i a més estaven en expansió del negoci. Durant els escorcolls vam trobar nou material valorat en 1'5 milions d'euros per fer més cultius", ha explicat el sotsinspector, José Merino, cap de l'Àrea Central d'Investigació de Delictes Econòmics. Es calcula que feia un any que operaven i que els unia una relació d'amistat, tot i que entre ells també hi havia relacions sentimentals.

Per donar sortida als ingents beneficis que obtenien a través de la marihuana i per no aixecar sospites tenien diferents immobiliàries i empreses de la construcció per emetre factures falses i comprar immobles que llogaven a testaferros per posar en marxa les plantacions. "A més, per passar desapercebuts davant de l'Agència Tributària i simular que obtenien ingressos amb activitats legals es donaven d'alta a la Seguretat Social amb contractes entre els seus membres i pagant-se part dels deutes que tenien a través de les nòmines".

Sota la batuta del jutjat d'instrucció 4 de Terrassa, uns 280 mossos (150 d'intervenció i 130 d'investigació) van fer el 26 de juny fins a 42 escorcolls i van detenir 27 persones, de les quals 9 han ingressat a presó. "Són contra els que teníem més càrrega de prova tant del tràfic com del blanqueig de capitals", explica Merino. Vivien en cases d'alt estatus i conduïen cotxes de mitja alta gamma. La policia ha intervingut en total 18 vehicles valorats en mig milió d'euros. També 186.000 euros en metàl·lic.

En aquest macro operatiu hi van participar també fins a 64 tècnics d'Endesa que es van posar les mans al cap escandalitzats quan van veure de quina manera havien punxat la llum "posant en risc els veïns si hi havia qualsevol curtcircuit", diu Merino. En total van comprovar 43 comptadors durant 24 hores i van detectar una defraudació del fluid elèctric equivalent al consum de 686 habitatges.

Els líders d'aquest càrtel havien dirigit empreses del món de la construcció però actualment "es dedicaven amb cos i ànima a cultivar i vendre marihuana". Alguns ja tenien antecedents per tràfic drogues. Llogaven i compraven cases en pobles i una mica aïllades per destinar-les a conrear marihuana. La policia va fer 42 entrades i escorcolls a Terrassa, Sabadell, Castellar del Vallès, Cercs, Rubí, Gironella, Casserres, Artés, El Terrós, Sant Salvador de Guardiola, Monistrol de Calders o la Bisbal del Penedès entre altres.

Els Mossos van intervenir 10.000 plantes i 50 quilos de marihuana a punt per vendre. Els principals compradors eren al mercat espanyol i també francès. També tenien armes de foc simulades però els investigadors no tenen constància que haguessin protagonitzat cap incident violent.