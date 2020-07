La pandemia sigue en marcha y no podemos olvidar que el virus sigue fuera. No hemos de paralizar nuestra vida ni nuestra ‘normalidad’, pero tampoco hemos de cesar nuestra responsabilidad para con nosotros y nuestro alrededor. De hecho, un virólogo español -Raúl Ortiz- en los últimos días advertía que precisamente por la falta de responsabilidad ciudadana con grandes reuniones sin distancias de seguridad, nos exponemos a una segunda oleada de covid.

Este jueves José Luis Almudí, presidente del colegio de médicos de Valladolid y médico de familia en Peñafiel, corroboraba su análisis. “Comparto la opinión del virólogo, no es necesario ver fotos en playas, es que vemos terrazas sin medidas, nos cruzamos con gente que no lleva mascarilla, o la lleva mal puesta o va fumando… El hecho de exalar el humo es una emisión de aire y de partículas que puede contaminar al resto de la gente, un fumador sin mascarilla tendría que mantener una distancia de 10 metros y eso se incumple… La advertencia del virólogo está fundamentada en lo que vemos, que en muchos países aparecen brotes más extensos, y eso no se puede contener constantemente. Ahora jugamos con la hipótesis de que el virus es menos virulento, pero no es una seguridad, no sabemos si tiene relación con las características propias del virus o de la situación climatológica”, afirma.

El profesional sanitario critica la nula responsabilidad de gran parte de la población en la ‘nueva normalidad’, que parece haber perdido respeto hacia un virus que nos ha dejado tres meses en casa. “Parece que se nos ha olvidado con el verano y las vacaciones lo que hemos vivido, y hasta que no haya tratamiento eficaz o vacuna no podemos bajar la guardia, corremos el riesgo de una segunda ola. No volver a lo que hemos vivido depende de nuestra responsabilidad, limpieza, distanciamiento… Los jóvenes muchas veces se creen invulnerables, y el virus es peligroso. Quienes han visto esto de lejos o en la televisión se creen que esto no va con ellos”, critica.

Almudí es pesimista sobre el futuro si se mantiene la poca responsabilidad individual que se visualizan en las calles del país. “Si seguimos actuando como hasta ahora, en un periodo corto de tiempo volveremos a estar confinados. Y eso no solo redunda en falta de salud, sino también de economía. Es un problema serio, porque sin economía que sustente un país, tampoco se puede sustentar la sanidad. Esto es mucho más peligroso de lo que parece”, advierte.

Respecto a cómo se vivieron los primeros compases de la pandemia en el ámbito sanitario, el médico reconoce que “nos pilló con el pie cambiado, por eso no disponíamos de protocolo ni de medidas de protección para profesionales ni para ciudadanos”. “La responsabilidad individual es la que garantiza que los ciudadanos se puedan proteger, nosotros hemos hecho un esfuerzo en la etapa más crítica y no queremos que quede en balde porque no se sea responsable, nos molesta cuando vemos malos comportamientos porque pensamos que no ha servido de nada lo que hemos sufrido”, añade.

Respecto a la llegada de una vacuna, Almudí pide a la industria farmaceútica “que no intente hacer negocio y que puedan ser sostenibles para todos los países y garantizar la sanidad mundial, porque aquí no hay fronteras”. De hecho, pone el ejemplo de Andalucía, donde “entre la incorporación de trabajadores temporales de otros países con otros modelos sanitarios -y en esto tenemos que entender que nosotros vamos a estar en riesgo cuando llegue la vendimia- y la llegada de turistas ha habido rebrotes cuando era de las autonomías menos afectadas”, especifica.

Sobre el uso de mascarilla, recuerda que “si se usa debidamente es eficaz; la mascarilla no te protege hacia fuera, pero impide que emitamos aerosoles que pueden contener virus si estamos infectados y no tenemos síntomas, que es el gran peligro”.

Por último, el médico vallisoletano reincide en la responsabilidad de cada uno y advierte de que en otoño la unión de covid y gripe puede ser peligrosa si no se actúa a tiempo. “No soy optimista porque el covid puede mutarse y que el frío haga que seamos más vulnerables; se van a unir a los catarros y la gripe. Cuando veamos a gente con problemas respiratorios ya vamos a tener que aislarlos, y necesitaremos herramientas que de forma segura nos permita saber qué es lo que le ocurre a cada persona”, sentencia.