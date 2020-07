SEPE abonará el subsidio a las trabajadoras del hogar que lo hayan solicitado tras las concentraciones de hoy

El Grupo de Acción Política de Trabajadoras de Hogar ha llevado a cabo este jueves diversas concentraciones en Euskadi y en todo el país para reclamar el pago inmediato al colectivo del subsidio extraordinario que el gobierno español aprobó el 1 de abril y que, transcurridos tres meses de dicho anuncio, "ninguna trabajadora ha recibido la prestación, y, además, únicamente estaba previsto su abono a quienes estaban dadas de alta en la Seguridad Social", tal y como han leído en un manifiesto.

El grupo, del que forma parte la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia y tres asociaciones más vizcaínas y guipuzcoanas, ha querido denunciar asimismo que el subsidio "deja fuera a quienes se encontraban en situación administrativa irregular en el momento de su aprobación, pero, también, a autóctonas y migrantes que no estaban dadas de alta".

Tal y como ha indicado una de las portavoces de la agrupación, Lorea Ureta, durante la concentración realizada ante las oficinas del SEPE en Bilbao, la realidad es que "si el gobierno cumpliera con el plazo de 3 meses que se dio a si mismo para aprobar la prestación, las primeras trabajadoras no cobrarán hasta el mes de septiembre", cuando tal y como ha recordado, "la mayoría de los puestos de trabajo quedaron en suspenso o se perdieron definitivamente en marzo" debido al parón de la actividad y el decreto de confinamiento.

Por ese motivo, este jueves han convocado concentraciones en distintos puntos tanto de Euskadi como del conjunto del país para demandar el pago del subsidio extraordinario a todas las trabajadoras del sector y "visibilizar la exigencia de que se pague ya, durante este mes de julio".

"Salimos a la calle para denunciar el maltrato a este sector de trabajadoras de hogar y de los cuidados, en este caso, de la mano de un gobierno que prometió y afirmó en repetidas ocasiones que no iba a dejar a nadie atrás en esta crisis y, por eso, no vamos a esperar calladas a reclamar nuestros derechos. Exigimos el pago ya y el subsidio para todas", ha expresado durante la concentración en la que han exhibido una pancarta con el lema: "Sepe, subsidido en julio".

"NO HAY EXCUSAS"

A juicio de Ureta, "no hay excusas porque, si quieren, pueden poner las medidas para hacer posible la resolución urgente de todos los expedientes del subsidio extraordinario". El colectivo demanda también, además del pago en julio de todas las prestaciones pendientes, "regularización ya y prestaciones para quienes no estaban de alta en la Seguridad Social, así como todos los derechos para las trabajadoras de hogar y cuidados".

En ese sentido, ha recordado que "han pasado ya tres meses desde que la crisis provocada por la pandemia privó de su empleo a millones de personas y quienes vivían al día con bajos salarios, quedaron sin recursos económicos para subsistir".

La portavoz de la agrupación ha recordado que el cese de la actividad, en el caso de las trabajadoras de hogar, "el golpe fue muy especial porque no contaban con la prestación de desempleo y al Gobierno le costó mes y medio poner en marcha un subsidio acorde a sus circunstancias pero que solo cubre a las que estaban de alta en la Seguridad Social".

Pero, llegado julio, ha indicado, "hoy es el día en que ninguna ha recibido su prestación, porque el SEPE tiene tres meses para reconocerla a partir de la fecha de la solicitud y muchas todavía no la han presentado por falta de información y apoyo para hacerlo y el Sepe, a día de hoy, ni siquiera responde a las trabajadoras que consultan sobre el estado de su solicitud".

Desde su punto de vista, "ésta es la política de siempre con respecto al empleo de hogar, es la vieja normalidad", porque "una parte del trabajo no está reconocido, que es el que hacen trabajadoras migrantes en situación irregular y las trabajadoras sin alta en la Seguridad Social". Y esto ocurre, ha añadido, porque "todos los gobiernos miran para otro lado y porque su trabajo ahorra gasto social".

Además, "aquellas cuya existencia se reconoce, las que podrían recibir el subsidio, no son una prioridad porque son mujeres haciendo trabajo de mujeres y sus necesidades económicas, su derecho a ser informadas, no cuentan con la atención ni garantías del resto de los sectores y nosotras no vamos a normalizar esta situación".

REACCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

El Grupo de Acción Política de Trabajadoras de Hogar ha hecho público que el SEPE "abonará a partir de hoy mismo el subsidio a las empleadas de hogar y cuidados que lo habían solicitado".

En un comunicado, las múltiples asociaciones en defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar han calificado dicho anuncio de una "victoria de su denuncia política".

Sin embargo, la decisión del SEPE no contempla abonar dicho subsidio a quienes no se encuentran dadas de alta o en situación en irregular, caso de las migrantes, lo que ha llevado a la agrupación ha anunciar que "seguirá exigiendo subsidio para todas las trabajadoras porque, "en este momento de victoria y alegría por lo conseguido, no olvidamos a las que no podrán recibir el subsidio porque trabajaban en situación administrativa irregular o porque no estaban de alta en la Seguridad Social".

El Grupo de Acción Política de Trabajadoras de Hogar ha recordado que el pasado 15 de junio dio comienzo su campaña para exigir el pago del subsidio a partir de este mes de julio y denunciar la situación de miles y miles de trabajadoras sin ingresos desde el comienzo de la pandemia, y exigir el pago del subsidio de manera inmediata".

Por ese motivo, y tras las concentraciones realizadas este jueves en diferentes puntos de todo el Estado, incluida Euskadi, consideran que el SEPE, "reaccionando ante lo que era un abandono vergonzoso del sector, ha hecho público que abonará a partir de hoy mismo el subsidio a las empleadas de hogar y cuidados que habían presentado la solicitud".