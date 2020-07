El paro es la noticia y el futuro industrial en un contexto de crisis general es el tema que planteamos hoy desde Radio Coruña Cadena SER a los candidatos en nuestra crónica electoral.

Por el Partido Popular Martín Fernández Prado asegura que la Xunta está desarrollando proyectos muy vinculados a las nuevas tecnologías e intenta fijar tejido industrial. Pide un estatuto de las electrointensivas para hacer frente a crisis como la de la antigua Alcoa, Alui Ibérica. LLevan, dice, dos años esperando.

El cabeza de lista del PSOE Pablo Arangüena considera que las cifras del paro se están aliviando en la provincia por los ERTEs y las ayudas a los autónomos. A su juicio el gobierno Feijóo no desarrolla una política industrial. Cita el caso de Pémex o la Fábrica de armas adjudicada, recuerda, a una empresa con las cuentas falseadas. Para hablar de industria se ha reunido con delegados de UGT.

Desde Galicia en Común, Luca Chao pone en valor los ERTE impulsados por el ejecutivo y denuncia que durante el gobierno Feijóo se han perdido 26.800 empleos industriales. Denuncia también que hay 200 millones destinados a industria sin ejecutar. En empresas como la antigua Alcoa defiende la intervención en último caso.

El BNG es partidario de la intervención de la planta ya. En la línea, dice, de las políticas que están desarrollando Alemania o Portugal. Propone un plan de industrialización y la tarifa eléctrica galega. Mercdes Queixas.

El Bloque tiene acto en el mirador de Os Castros, a partir de las seis de la tarde, con la portavoz en el Parlamento Europeo, Ana Miranda, denunciando la contaminación del barrio a consecuencia de las descargas del puerto. A las ocho de la tarde, mitin en Arteixo, en la plaza del Balneario. Si llueve se traslada al local da Xuventude de la calle Noia

Grupo Riesgo, propietario de las fábricas de Alu Ibérica, no ha abonado el pago de las cotizaciones sociales correspondientes al mes de abril. El comité de empresa ha tenido constancia este jueves tras haber presentado una denuncia ante Inspección de Trabajo.

Desconocen si Riesgo ha abonado o no las del mes de mayo, ya que Inspección no tiene todavía esos datos, que no podrá contrastar hasta la semana que viene. Ante esta situación los trabajadores reclaman la urgente intervención de la empresa, considera el Comité de Empresa que el Gobierno "no puede permitir más una situación como esta"