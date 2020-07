Rifirrafe entre Vélez y López Miras por los espacios para custodiar a los inmigrantes llegados en patera

El delegado del Gobierno, José Vélez, ha enviado una carta al presidente de la comunidad, Fernando López Miras, en la que le recuerda que es el Gobierno regional el competente para acoger a los inmigrantes irregulares que no pueden ser expulsados al haber sido cerrada la frontera con sus países de origen a causa del coronavirus.

Un día después de que el Gobierno regional asegurara que es el ejecutivo central el que debe habilitar espacios para los inmigrantes irregulares, Vélez ha apuntado que el cierre de fronteras con los países de origen de las personas llegadas en patera, principalmente desde Argelia, lo que impide la ejecución de las órdenes de expulsión.

Por ello, ha añadido que los órganos judiciales no pueden tramitar tampoco una retención, que sería "ilegal" por la imposibilidad de ejecución de la repatriación, lo que conlleva, tras finalizar el periodo de 72 horas de retención legal, que estos inmigrantes no pueden ser retenidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque no existe ningún instrumento legal para ello, ya que simplemente cuentan con el inicio de un expediente administrativo de devolución.

Cualquier medida en contra de ello supondría una vulneración del estado de derecho y la posible comisión de un delito de detención ilegal, ha advertido Vélez, quien ha aclarado que el Ministerio de Migraciones tiene un programa al que los migrantes se pueden acoger de manera voluntaria, para prestarles apoyo social y humanitario, facilitándoles una acogida en una vivienda y apoyo social.

Tras indicar que este programa es voluntario porque estas personas no cuentan con ninguna orden judicial que los pueda retener., el delegado del Gobierno ha remarcado que estos recursos son completados con los que las comunidades autónomas tienen para la atención a personas sin hogar, que es la condición de los inmigrantes si no tienen familiares en España.

Vélez ha señalado que el traslado a centros sanitarios de los inmigrantes que han dado positivo por Covid-19 y la recomendación de la cuarentena a los contactos directos genera un "doble problema", puesto que no se puede retener a estas personas sin orden de expulsión ni tampoco hacerlo por motivos sanitarios salvo que la consejería de Salud como autoridad sanitaria proporcione a las FSE un "instrumento jurídico".

"Los migrantes por lo tanto, tengan o no resultados positivos o deban permanecer por recomendación sanitaria en aislamiento, son personas libres que pueden desplazarse por el territorio y se podría ocasionar un problema de salud pública", ha alertado el delegado del Gobierno..

El "segundo problema", según la carta, es que las condiciones establecidas por la consejería de Salud "dificultan" el acogimiento voluntario en el programa de Acogida Humanitaria, ya que los alojamientos de que disponen las ONG´s en este programa de apoyo humanitario "no son adecuados" ni disponen de plazas que cumplan las recomendaciones de esta situación sanitaria.

Por ello, Vélez ha emplazado a la consejería de Salud, competente en esta materia tras finalizar el estado de alarma, a "disponer las medidas necesarias para garantizar la salud de todos los ciudadanos" y ha comparado esta situación con la de las personas sin hogar durante el confinamiento, cuando la consejería de Política Social habilitó dependencias para alojarlas.

Tras mostrar su disposición a colaborar, el delegado del Gobierno ha apostado por coordinar sus medidas con las del Gobierno regional para que las FSE cumplan las instrucciones de confinamiento o aislamiento les determinen la consejería de Salud a través del instrumento jurídico que habilite las restricciones de los "derechos fundamentales" de los inmigrantes.

"Es urgente abordar esta situación con la máxima coordinación y colaboración a fin de no generar un problema de salud pública que puede incrementarse con la posible llegada de nuevos migrantes en los próximos días y semanas", ha concluido la misiva de Vélez a López Miras.

López Miras llamará a Grande Marlaska si Vélez es "incapaz" de custodiar a los inmigrantes

El presidente de la Región de Murcia ha asegurado este jueves que la comunidad pondrá a disposición de la delegación del Gobierno los espacios necesarios para la custodia de personas llegadas a las costas en pateras que deban cumplir una cuarentena y llamará personalmente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si no se asumen esas competencias.

En declaraciones a los periodistas durante un acto en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Fernando López Miras, visiblemente enfadado, ha subrayado que la responsabilidad de la custodia de los inmigrantes ilegales que llegan a la región es de la Delegación del Gobierno, tanto durante las primeras 72 horas hasta su puesta a disposición judicial, como hasta que se lleve a cabo su expulsión en los siguientes 45 días.

Por ello, ha lamentado que el delegado del Gobierno, José Vélez, frivolice y confunda con las competencias de cada administración en este sentido a raíz de la última oleada de pateras que han llegado a las costas, con un total de 7 personas que han dado positivo en los test de detección de coronavirus.

López Miras ha explicado que es la consejería de Salud la que lleva a cabo esas pruebas a todos los llegados en las embarcaciones, y aquellos que dan positivo son trasladados al hospital, pero el resto de ocupantes que han tenido contacto estrecho con los contagiados deben ser aislados y puestos en cuarentena por la autoridad competente.

Por ello, ha advertido de que la Delegación del Gobierno está cometiendo una “grave irresponsabilidad” si no se está encargando de esa custodia de los contactos estrechos y ha anunciado que mañana se mantendrá una reunión con esa entidad para abordar el asunto.

La comunidad autónoma pondrá a disposición de la Delegación del Gobierno todos los espacios que sean necesarios, en los municipios que se requiera y con la capacidad adecuada, ha apuntado López Miras.

Sin embargo, ha advertido de que si Vélez se muestra “incapaz” de ejercer la custodia “que le corresponde por ley”, él mismo llamará personalmente al ministro de Interior para dar una solución a esta situación y evitar cualquier riesgo para la salud de los murcianos.

Sólo con una orden de expulsión

La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia ha aclarado que la única medida de privación de libertad de migrantes que contempla la ley orgánica 4/2000 de Derechos y Libertades de los extranjeros en España es el internamiento en un CIE con una orden judicial para asegurar su expulsión.

"Ninguna otra medida de privación de libertad está contemplada en el ordenamiento jurídico español para los inmigrantes que ingresan de manera irregular en nuestro país", ha señalado la Delegación del Gobierno en un comunicado, y ha aclarado que, sin esa orden judicial de ingreso en un CIE, los migrantes no pueden ser retenidos más allá de las 72 horas iniciales.