Les millors vacances en família per aquest estiu

Entrem al darrer minut per planificar les vacances familiars d’aquest estiu, aquesta vegada probablement amb més condicionants per decidir sobre el destí escollit després de la situació sanitària generada pel Covid-19.

Quan organitzem un viatge en família, gran part de l’èxit és trobar una opció que agradi a tots els membres de la unitat familiar, ja que són vacances per tothom! Aquí tenim el primer objectiu a complir, ja que cadascú pot tenir diferents preferències segons l’edat i els interessos en oci, així que s´ha de buscar una proposta que en permeti gaudir d’uns dies lliures tant junts com de forma separada total o parcialment de la resta.

Els hotels familiars ajuden a superar amb nota aquest primer repte, ja que disposen de programacions d’activitats molt variades per totes les edats, i són opcionals, de manera que tenim la flexibilitat per realitzar-les o no segons el que ens vingui de gust a cada moment.

A l’Hotel El Jou Nature, ubicat a pocs metres de la imponent muntanya del Pedraforca, tenen molt clares les necessitats de servei que necessiten les famílies: “Sabem que no és igual gaudir del dia amb una filla de 12 anys que amb fills de 7 i 5 anys i un bebè, les famílies necessiten programacions d’activitats adaptades a les edats, flexibilitat per decidir els seus plans durant el dia i espais diversos on poder gaudir a la seva manera i ritme.” ens comenta la seva responsable de màrqueting Susana Beltrán, mentre apunta des de la terrassa de la cafeteria cap a un àrea de bosc on uns adolescents segueixen les instruccions del monitor per començar l’activitat de tirolina i després un grup de petits s´ho passa en gran al parc de fusta natural de l´hotel.

A més de les activitats de l’hotel, resulta ideal obtenir informació d’opcions per realitzar amb nens/es a la zona i aprofitar així per realitzar turisme local i sostenible. En aquest sentit, l’equip de l´hotel El Jou Nature ens explica la variada oferta del Berguedà: a 15 minuts caminant des de l´hotel tenim el Museu de les Mines de Cercs on els nens/es s’emocionaran entrant en vagoneta a una mina real, a 5 minuts en cotxe del Parc Natural del Cadí-Moixeró i el Pedraforca on es sentiran com autèntics muntanyers exploradors, el increïble Museu dels dinosauris de Fumanya a 10 minuts en cotxe on conèixer més sobre els nostres estimats i temuts dinosaures, o refrescar-nos amb activitats aquàtiques al pantà de La Baells a només 15 minuts en cotxe des de l´hotel.

El segon objectiu quan ja ens imaginem gaudint d’uns dies al destí és la seguretat. Els hotels han de complir amb la normativa de protocols i mesures de seguretat per la prevenció i minimització de riscos relacionats amb la Covid-19 però quan es tracta de la nostra pròpia família, necessitem confiar que es compleixen amb rigorositat. En aquest àmbit, el Hotel El Jou Nature confia en Bureau Veritas la realització d’una auditoria que acreditarà amb la certificació Clean Site la correcta implantació dels protocols de seguretat, neteja i desinfecció davant la Covid-19. De forma addicional, la ubicació natural al cor del Berguedà converteix en segur l’entorn de l´hotel, des d´on podràs passejar o practicar esports de muntanya gairebé sense creuar-te amb altres persones.

Per descomptat, és de vital importància la seguretat dels nostres fills i filles durant les activitats de l´hotel, en especial les que realitzaran sense nosaltres i només amb la supervisió d’animadors professionals mentre els adults ens relaxem fent ioga (l’hotel disposa de màrfegues gratuïtes) o parlem a la terrassa chill-out mentres degustem una copa de vi ecològic de proximitat. En aquest sentit, l´Hotel El Jou Nature és de total confiança ja que és part del grup Eix Estels, amb més de 25 anys d’experiència en el sector de l’oci educatiu adreçat a nens/es i joves.

Si passem ara a les qüestions practiques quan gaudim d´uns dies lliures amb els nostres fills/es fora de casa, arriba el moment de pensar sobre l’organització dels àpats. El més còmode és disposar d’una pensió completa en format bufet amb la suficient varietat per poder triar plat, així com la quantitat que cadascú necessita, com és el cas de l´Hotel El Jou Nature, on compten amb cuina pròpia on potencien productes de proximitat i poden atendre casos d’intolerància alimentaria i dietes especials.

I pensant en l’economia familiar, la millor opció és triar un allotjament amb pensió completa i activitats incloses. És la manera més senzilla de no passar-nos del pressupost reservat a les vacances familiars d’estiu, a més de facilitar-nos molt l’organització del viatge.

Per finalitzar amb l’elecció DE VACANCES, resulta just valora el compromís que com a turistes realitzem quan viatgem a destins i allotjaments sostenibles. En aquest cas el Berguedà i l´hotel El Jou Nature estan adherits al programa Biosphere que es compromet a fer sostenible el destí, i l´hotel aporta a més a protegir el planeta amb múltiples accions sostenibles, des del consum energètic amb plaques solars, l’ús de caldera de biomassa o la reutilització de materials naturals en la seva construcció i disseny com la fusta i la pedra.

Acabem la planificació de les vacances familiars amb l’elecció de l´hotel i el destí decidir, anem a l’Hotel El Jou Nature al Berguedà aquest estiu, només ens queda reservar online a www.eljounature.com uns dies de natura i diversió en família!