Joan Montes al 'Què t'hi Jugues!': "Jasikevicius és molt culer. És temperamental i té molt talent"

Aquest matí el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge de Sarunas Jasikevicius com a nou entrenador de l’equip blaugrana després de rescindir ahir el contracte de Svetislav Pesic. El nou tècnic culer, que signa per tres temporades, havia estat jugador del Barça en dues etapes i l’any 2003 va guanyar l’Eurolliga amb l’equip blaugrana en un equip entrenat per Pesic i amb Joan Montes a l’staff tècnic. Avui al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat amb Montes per analitzar el fitxatge de Jasikevicius com a nou entrenador blaugrana. “Me n’alegro molt perquè ell és molt culer, és un jugador que ho sent i és del Barça. Ell és temperamental i té molt talent”, ha dit Montes.

“Suposo que Bartomeu ha sigut ràpid perquè no li caigui el que li pot caure”, ha afirmat Montes al ‘Què t’hi Jugues!’ qui ha dit també que “l’impuls a la banqueta és important”. L’exentrenador blaugrana ha destacat que amb l’arribada de Jasikevicius a la banqueta, de moment el Barça guanya “una il·lusió”. “Il·lusió també pels jugadors, una persona que ho ha guanyat tot com a jugador i una persona que ha tingut molt bons entrenadors. Jo crec que agafarà el millor de tots i també el seu talent”, ha afirmat Montes.

Tal i com va explicar ahir Xavi Saisó al ‘Què t’hi Jugues!’, Jasikevicius havia dit que ell volia venir al Barça amb plens poders. I què vol dir això? “Que ell pugui decidir sobre molts jugadors”, ha afirmat Montes. “Fa sis anys jo vaig anar a parlar amb el president de la secció, Bladé, i la veritat que de bàsquet en aquell moment en sabia molt poc. Un dia també vaig parlar amb l’Albert Soler i també em va fer una pregunta que em va sorprendre. Jasikevicius el que vol és el poder, que no els altres que estiguin per sobre decideixin sobre jugadors o sobre coses. A mi em sembla correcte, perquè si a tu et pressionaran com a entrenador, has de tenir gent de bàsquet; amb gent de bàsquet sempre t’entens bastant millor”, ha dit l’exentrenador blaugrana.

Al ‘Què t’hi Jugues!’ Montes també ha destacat la importància que haurien de tenir els jugadors del planter. “Jo crec que el Barça de bàsquet ja fa temps que ha de canviar un rumb, també traient algú del planter; no trauran a ningú del planter amb la línia que segueixen a base de diners, diners i diners. Ja que han volgut jugar amb diners, han de sortir resultats. A mi també em sap greu la línia aquesta que se segueix”, ha dit.

En aquest sentit l’exentrenador blaugrana també ha afegit que és una línia que “ha de venir marcada per la casa, pels directius. Recordo que Salvador Alemany fa molts anys va dir que no podíem competir econòmicament contra Olympiakos, Panathinaikos, CSKA, que havíem de cuidar molt el nostre planter i així es va fer i d’aquesta manera es van treure jugadors i tothom ho va recolzar”. “En aquest moment jo no sé si tothom volem només diners, diners i diners i guanyar perquè ens fa falta guanyar. A veure quina paciència tenim”, ha afirmat.

I preguntat per si amb tantes estrelles al vestuari del Barça de bàsquet podria passar el mateix que passa al vestuari del futbol, Montes ha contestat que “sí i no, però Jasikevicius és més estrella que els demés”. “Ell ho ha guanyat tot i els demés no han guanyat tantes lligues europees. En el seu moment Guardiola dominava molt el vestidor perquè com a futbolista ho havia fet tot; Jasikevicius com a jugador ha guanyat més que alguns jugadors del Barça i també va portar al Zalgiris a una Final 4 i amb un equip d’un pressupost molt baix i, per tant, ell ha demostrat la seva vàlua”, ha conclòs Montes.