"Que presenten una moción de censura o que nos dejen trabajar, seguir así es inviable"

Última entrevista de política municipal de un bloque en el que han participado todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Motilla del Palancar, en la que el alcalde Pedro Javier Tendero y la concejala de Hacienda, Yolanda Madrigal, han respondido y explicado su postura tras escuchar a los portavoces de la oposición.

Tendero ha afirmado tajantemente que ante la incoherencia de las posturas que han demostrado en los últimos días todos los portavoces retira la mano que les tendió para dialogar porque han tenido un comportamiento “chabacano” y no va a consentir que se les acuse de falta de trabajo.

Asegura que mienten cuando dicen que no se les ha informado de las actuaciones realizadas durante la pandemia o de las mesas de contratación, Tendero afirma que tiene los correos que demuestran que se les enviaba la invitación a estas citas. No termina de entender qué busca la oposición exactamente ya que como alcalde tiene mecanismos para tomar decisiones sin necesidad de “pedir permiso” a cada uno de los concejales, y hay temas como la instalación de la empresa Nordex que no se podían desvelar antes de tiempo porque hubiese puesto en riesgo la culminación del acuerdo, cree que el único objetivo es impedir que lleven a cabo cualquier proyecto."Ni con una noticia como la creación de 500 puestos de trabajo se han alegrado"

Con respecto al tema de la bajada de los sueldos, cree que es una excusa para ponerse en contra del Equipo de Gobierno y afirma que le parece una propuesta casi miserable, pero si es lo que quieren no tienen inconveniente en bajarse el sueldo, eso sí, que les dejen trabajar y gestionar para Motilla.

Tendero asegura que su paciencia está al límite porque es imposible avanzar y trabajar con este nivel de crispación y se dirige directamente a la oposición para decirles claramente que si van a continuar boicoteando su gestión sean valientes y presenten una moción de censura. Si eso ocurre el PSOE se abstendrá y se echará a un lado.

Presupuestos

En esta entrevista ha participado también Yolanda Madrigal, concejala de Hacienda que ha querido explicar algunos detalles de los presupuestos municipales que todos los partidos votaron en contra, y que según asegura, parecen no haber entendido. Madrigal afirma que sí hay inversión en la localidad y en temas importantes, y también se han incluido algunas de las propuestas de otros partidos, pero no se puede meter en unos presupuestos municipales algo de lo que no sabe el coste o que dependa de otras administraciones. Asegura que con el voto en contra han dicho no a todo lo que había propuesto y será más lento y complicado que los plazos se puedan cumplir para llevar a cabo algunos de esos proyectos.

El futuro de la política municipal se prevé incierto en Motilla del Palancar, tendremos que esperar para ver qué decisión toman los partidos políticos del municipio con respecto a la moción de censura o la continuidad de Pedro Tendero y su Equipo de Gobierno.