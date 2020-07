José Benlloch lamenta que la herencia del PP bloquea al Ayuntamiento de Vila-real

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha anunciado hoy que “de nuevo el urbanismo del PP, la mala gestión, el despilfarro y los empastres de una etapa negra para la ciudad” vuelven a “impactar” en las cuentas municipales.

El alcalde, que ha comparecido a través de vídeo conferencia ante los medios de comunicación, ha explicado que con la reactivación de los plazos administrativos y procesales “como ya preveíamos, nos llegan malas noticias”. Así las cosas, la modificación de crédito que tenía previsto aprobar el equipo de gobierno en estos días para “reestructurar y redefinir el presupuesto de 2020”, después del esfuerzo económico imprevisto que ha tenido que asumir el consistorio con motivo de la crisis por la COVID-19, ha quedado de momento bloqueada por un informe del departamento de Intervención a causa de tres expedientes urbanísticos a los que debe hacer frente el Ayuntamiento durante este año.

Benlloch ha detallado que “nuestra idea era reajustar el presupuesto con 806.000 euros de remanentes del pasado año” para distribuirlos entre las diferentes concejalías y “garantizar que se puedan cubrir las necesidades hasta final de año”, después de “todos los imprevistos a los que hemos tenido que hacer frente en estos tres meses para dar respuesta a la crisis y cuyo coste, que estamos calculando al detalle, se acercará a los 1,5 millones de euros”, según ha avanzado.

Esta planificación se ha topado con tres expedientes urbanísticos “heredados” de la etapa del Partido Popular. Una cesión de terrenos para la apertura de una calle en la partida Madrigal, que se remonta a 2005; otro expediente por terrenos entre la avenida Francia y la calle Furs de València que data de 1995 y un tercero de 2002 por otro solar en el Camí Vell Castelló-Onda. En total, los propietarios reclaman al Ayuntamiento 1.426.623 euros, mientras que la valoración del Jurado de Expropiación es de 756.490 euros y la valoración que realizan los técnicos municipales se sitúa en los 516.445 euros. “Aunque en los tres casos estamos litigando en los juzgados para defender nuestra valoración, la realidad es que los 516.445 euros, que es la valoración los técnicos municipales han aceptado, debemos pagarlos antes de destinarlo a otras cosas”, ha indicado el primer edil. En este sentido, el informe de Intervención advierte que, “a pesar de la crisis y de los gastos extraordinarios por la COVID-19, no podemos comprometernos a realizar gasto futuro si no hemos pagado obligaciones que se deben del pasado”.

“De nuevo el Ayuntamiento de Vila-real está bloqueado por las ilegalidades, los empastres del PP y la nueva normalidad nos vuelve a poner en la dificultad de gestionar el pasado heredado, el presente y también el futuro, pero no renunciamos a seguir con nuestro modelo de ciudad, nuestra alianza con la sociedad civil, más ahora que esta crisis nos ha dejado un millar más de parados en la ciudad; no podemos parar las máquinas y vamos a trabajar para salir adelante”, ha subrayado el alcalde.

Benlloch ha avanzado que intentará negociar con los propietarios la posibilidad de pagar estas resoluciones urbanísticas en el presupuesto de 2021. No obstante, ha reconocido que no descarta un préstamo “después del esfuerzo que habíamos hecho de ajustar el presupuesto de este año para reducir el endeudamiento porque preveíamos que tendríamos nuevos empastres, a pesar de que ya llevamos 28,3 millones de euros pagados por el urbanismo y además nos quedan 10 millones de euros aún por abonar del préstamo del PP”.