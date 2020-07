En nuestra crónica de campaña. La forma en que nos trasladamos, la movilidad a debate:

El PP defiende el Plan de Transporte de la Xunta

Por el PP, Ethel Vázquez, conselleira e integrante de la lista por A Coruña, defiende el plan de transporte de la Xunta que llega a municipios como Oza o Carballo para conectar con A Coruña más allá del área metropolitana. El tren lo ve como una apuesta lejana: "No transporte metropolitano non se pode prescindir da área, en tren non se chega a todas partes, nin o tren, nin o coche, nin o barco chegan a todas partes, a movilidad ten que ser global e non se pode prescindir de nada".

Admite que hay que conectar la vía ártabra con la A6 pero antes insta al gobierno central a agilizar la conexión con la AP9.

El PSOE defiende que se rediseñe la vía ártabra con los planes de 2004

El cabeza de lista del PSOE, Pablo Arangüena, defiende que se rediseñe la vía ártabra con los planes de 2004, aceptados también por el PP, para que desemboque en la A6. Apunta a intereses urbanísticos para el cambio de trazado introducido por Xunta y concello de Oleiros: "Llegar al acuerdo que se adoptó en 2004, aporbado también por el Partido Popular y que por algún extraño interés urbanístico se modificó por el PP y está destruyendo el humedal de A Gándara, nosotros fuimos hace poco a visitarlo y nos comprometimos a recuperarlo y la gratuidad de la vía".

Defiende la necesidad de organizar los buses dentro de un consorcio metropolitano, recuperar la red de trenes de cercanías y potenciar la red de carriles bici.

Galicia en común aboga por una mejor de la conexión A Coruña Ferrol por tren

Por Galicia en común Luca Chao defiende mejorar la conexión ferroviaria entre A Coruña y Ferrol. Propone desarrollar la estación intermodal y potenciar la bicicleta: "Estannos chegando moitas queixas de xente que durante a pandemia non se podía mover no coche ou en bus, hai que dar novas respostas o ferrocarril é unha delas".

Reivindica que se retome el proyecto inicial de la Vía ártabra porque el actual pone en peligro el humedal de A Gándara y la conexión de esta vía con la A6.

El BNG apuesta por el transporte público

Por el BNG Mercedes Queixas defiende apostar por el transporte público y reducir la necesidad del coche individual. Propone la creación del Galtren con como en Cataluña o Euskadi: A creación do Galtren que é unha compñái ferroviaria para vertebrar o pais dende un tren de proximidade, non pode ser que teñamos tantas dificultades para ir de A Coruña a Ferrol ou de Ferrol a Lugo

Defiende potenciar la movilidad peatonal, la bicicleta y el transporte colectivo y la creación de un consorcio de transporte metropolitano. Apoya el diseño de la vía ártabra al margen de A Gándara, conectando con la A6.

