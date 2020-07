El Girona ha obtingut una victòria de les que no ens tenia acostumats aquesta temporada. Per la mínima, sense errades imperdonables i gestionant la pressió contra un rival del mateix calibre. Un triomf que el consolida en zona de play off, que li permet retallar la distància amb l'ascens directe fins als 6 punts i que tindrà un valor superior si és un punt de partida.



Maffeo, Mojica i Gumbau han estat les tres novetats que ha introduït Francisco en el seu primer onze com a entrenador del Giroona. L’equip ha tornat al 4-2-3-1 amb Aday a banda esquerra i Gumbau com a tercer central quan l’equip volia sortir jugant des del darrera.

A la primera part, els locals han anat de més a menys. Han sortit amb molta intensitat, pressionant bastant amunt i amenaçant però també ho han pagat car perquè abans dels 10', Aday i Ignasi Miquel ja havien vist la targeta groga.

Borja García ho ha provat de lluny a passada de Mojica, Stuani ha intentat sorprendre Álvarez amb un xut picat des de la frontal de l’àrea després d’una passada rupturista d’Ignasi Miquel i l’uruguaià també s’ha quedat a prop de marcar en una centrada molt tancada de Samu Saiz.

El Girona arribava en quantitat i el Real Zaragoza amb qualitat, sobretot quan la pressió dels blanc i vermells ha anat afluixant. I ho ha fet gairebé sempre per la banda de Maffeo. El lateral ha estat molt sol perquè Samu Saiz no ajuda com Aday i Burgui i Puado l’han obligat a un sobreesforç. Burgui ha estat l’únic que ha xutat entre els tres pals però Riesgo ha aturat en dos temps.

L'inici de la segona part ha suposat un canvi d'escenari. El Girona ha fet un pas endavant, ha arribat amb més gent -i per les dues bandes- i ha aconseguit trobar Borja García entre línies i amb temps per pensar.

De les seves botes han sortit passades que Stuani ha desaprofitat sistemàticament -dues de cap especialment clares- fins que l'uruguaià ha provocat un penal de Clemente que ell mateix s'ha encarregat de transformar enganyant Álvarez (1-0, 56').

Gol número 25 de Cristhian Stuani aquesta temporada.

L'àrbitre ha senyalat un segon penal a favor del Girona però l'ha anul·lat després de consultar-ho amb el VAR perquè el jugador de l'equip visitant ha tocat la pilota amb les costelles i no la mà.

El joc ha estat aturat durant més de 5' però el Girona no s'ha desprogramat. Tot i que el Real Zaragoza, amb els canvis i la necessitat d'anar a buscar l'empat, ha fet un pas endavant i ha arribat més que en la resta del partit, la defensa no ha fallat en cap moment i l'equip ha seguit tenint opcions a la contra. Només ha faltat aprofitar-les.

La més clara ha estat una passada de Stuani a Valey a la que el jove jugador no hi ha arribat per un metre. Els minuts finals han estat gestionats amb una tranquil·litat que no hem vist gaire vegades aquesta temporada.

GIRONA: Riesgo, Maffeo, Juanpe, Ignasi Miquel, Mojica, Aday (Gallar 87'), Gumbau, Granell, Borja García (Diamanka 91'), Samu Saiz (Valery 78') i Stuani

REAL ZARAGOZA: Álvarez, Vigaray (Delmás 74'), Atienza, Clemente, Nieto, Guti, Torres, Igbekeme (Soro 69'), Burgui (Blanco 74'), Puado (Linares 74') i Luis Suárez

GOLS: Stuani (p) 59'



ÀRBITRE: Milla Alvéndiz i Vicandi Garrido (VAR). Ha ensenyat grogues a Aday, Ignasi Miquel, Gumbau i Gallar (Girona) i a Dani Torres i Luis Suárez (Real Zaragoza)