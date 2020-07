Polémica por la guardería

La empresa Clece que gestionaba la Escuela de Educación Infantil Castillo de Colores ha remitido un comunicado en el que exige explicaciones al Ayuntamiento sobre el cierre del centro y culpa a este de la no subrogación de las trabajadoras, de no cumplir con el distanciamiento social, de la forma de gestionar las matrículas y de las repercusiones que esto tendrá para muchas familias de Medina. Curiosamente ante este comunicado la empresa no quiere hacer ningún tipo de declaraciones pero quien si las ha hecho ha sido el Ayuntamiento afirmando que ninguna familia se quedará sin guardería el próximo curso.

Se insiste en que las actuaciones del Ayuntamiento de Medina del Campo siempre se han ceñido al marco legal determinado por la normativa vigente y añaden que la empresa Clece viene actuando en todos los contratos de los que es concesionaria con este Ayuntamiento, con total deslealtad hacia los medinenses, por una doble vía: una a través del Registro General, y otra, a través de emails y comunicados. Del mismo modo destacan, que todo aquello que se les ha respondido oficialmente desde el Ayuntamiento a través de las vías oficiales, nunca ha sido recurrido ni administrativa ni judicialmente. Por ello, se teme que lo único que pretenda la empresa es enviar mensajes confusos a familiares y empleadas para librarse de pagar la indemnización que debe abonar a las 10 trabajadoras que, en ningún momento dependen del Ayuntamiento, sino de Clece. Así lo afirma el concejal de Hacienda, Luis Carlos Salcedo.

No podía haber subrogación porque no hay nueva licitación y empresa ya que los servicios técnicos del Ayuntamiento aseguran en un informe que no se puede licitar porque quedaría desierto el proceso dada la baja previsión de matrícula. El edil ha recordado los hechos y como fue Clece quien, teniendo contrato hasta julio de 2022, decidió el 19 de diciembre anularlo alegando pérdidas ya que tenía ocupadas 60 de las 87 plazas. Con respecto a la matrícula, el Ayuntamiento recuerda que abrió el plazo antes de la crisis sanitaria pero, al paralizarse con ella los plazos, se retomó en el mes de mayo.

Finalizado ese periodo, han sido solo 40 las familias que han formalizado matrícula, habiendo entre los dos centros un total de 109 matrículas. En base a las medidas que pretendía aplicar la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento optó por emplear los dos centros para esos 109 niños, ya que se hablaba de una cifra inferior a 20 alumnos por aula. Finalmente la Junta ha ampliado ese ratio y permite los 20 alumnos, por tanto, pueden recibir atención en la escuela San Francisco que cuenta con 115 plazas. En definitiva; el Ayuntamiento asegura que querían abrir los dos centros y repartir los niños pero, la normativa de la Junta permite que puedan permanecer todos en el mismo sin estar “hacinados” como dice la empresa. Se anuncia que desde el Consistorio están a disposición de todos los usuarios del servicio de escuelas infantiles para resolver cualquier duda que pudieran tener, se insta a la concesionaria CLECE, S.A. a que no genere confusión y malestar entre los usuarios del servicio y transmite una total tranquilidad a las familias para el próximo curso 2020/2021, ya que se llevarán a cabo todas las medidas y garantías de seguridad tanto para los menores como para sus familias, cumpliendo estrictamente con la normativa marcada por la Comunidad de Castilla y León.