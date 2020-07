Acabar con dignidad por respeto a un escudo centenario

Un Valencia de capa caída visita el estadio de un Granada que, en principio, debería estar en otros menesteres pero que, circunstancias del fútbol, está empatado a puntos con el Valencia y que, por lo tanto, un vez lograda con solvencia la permanencia, aspira a conseguir la gesta de meterse entre los siete primeros y disputar competiciones europeas la próxima temporada.

Lo del Valencia de capa caída es tremendo. Los datos de los últimos tres partidos son dramáticos. Hacía doce años que no encadenaba tres partidos de liga sin marcar un solo gol. La racha actual es: Eibar 1 - Valencia 0, Villarreal 2 - Valencia 0 y Valencia 0 - Athletic 2. Desde el año 2008, con Koeman en el banquillo, el Valencia no tenía una seguidilla de partidos sin ver puerta de manera consecutiva.

Pero es que el dato se hace más grave aún con la siguiente estadística. Y es que en estos tres últimos partidos, no es sólo que no haya marcado ni un solo gol, es que tampco ha tirado a puerta para marcarlo. Un disparo a puerta en estos últimos 270 minutos; casi 300 minutos si contamos el descuento de todos ellos. El Valencia no tiró a puerta ni una sola vez en Eibar, tampoco tiró a puerta ni una sola vez en Villarreal y sólo disparó una vez, con un chut mordido de Guedes en el inicio del partido contra el Athletic. Tremendo.

La Champions ya ha pasado de ser una posibilidad a ser una utopía. De hecho es que hasta matemáticamente se va a tornar en imposible más pronto que tarde. La distancia respecto al cuarto es de once puntos y quedan quince por disputarse, y encima entre el Valencia y el Sevilla hay cinco equipos más, así que objetivo prioritario no cumplido.

Con lo que pasamos al siguiente, que debería ser el mínimo exigible para una institución como el Valencia. Pero hasta ése, el de disputar al menos la Europa League, también se está poniendo en chino (bueno, quizá deberíamos decir en singapurense, porque ellos son los culpables de que estemos hablando de esto). El Valencia está décimo, a cuatro puntos del séptimo, la Real Sociedad, que es el puesto que entra en Europa pero disputando tres eliminatorias previas; está seis puntos del sexto, que es el Getafe y a ocho del quinto, que es el Villarreal.

Y en esta explicación de opciones europeas tenemos lamentablemente que añadir un dato extra que hace aún peor la posibilidad. El Valencia tiene perdido el gol average con todos los rivales con los que compite en estas últimas cinco jornadas por los puestos de Europa League. Lo tiene perdido con el Villarreal, con el Getafe, con la Real Sociedad y con el Athletic. Con el Granada no porque le ganó 2-0 en Mestalla en la primera vuelta, con lo que lo normal es que lo termine ganando, porque si pierde por más de dos goles en Los Cármenes, ya será un apaga y vámonos.

Aunque ese partido de la primera vuelta liguera no es el último enfrentamiento entre Valencia y Granada. El de Liga fue en 2019, pero en este 2020 tuvimos otro, el de la eliminatoria a partido único en los cuartos de final de la Copa del Rey. Fue el 4 de febrero y el Granada se impuso por 2-1 dejando al equipo de Celades fuera de la competición. De hecho, se puede perfectamente establecer ese partido como el del punto de inflexión para mal del Valencia que empezó entonces una cuesta abajo sin frenos, quedándose poco después fuera también de la Champions e iniciando una racha negativa en liga que le ha llevado desde entonces a haber ganado sólo dos de los últimos once partidos disputados.

En el capítulo estrictamente deportivo, Voro tiene en mente dos cosas. Una, precisamente entrar en la mente de sus futbolistas, tratar de lograr activar psicológicamente al grupo; algo que no consiguió el miércoles en el partido contra el Athletic. Y dos, dosificar esfuerzos y refrescar al equipo. Así que habrá rotaciones y jugadores como Guillamón, Wass, Coquelin, Soler o Gameiro podrían tener su oprtunidad desde el inicio. Recordemos que en los últimos días se han roto dos jugadores importantes: Rodrigo, que se pierde todo lo que queda de liga, y Gayà, que ya veremos si puede recuperarse a tiempo y ayudar en las últimas jornadas.