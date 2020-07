Una temporada histórica... con un recibimiento institucional a puerta cerrada (por la pandemia)

El reloj marcaba las 20:30h, de este jueves. La hora elegida para comenzar el recibimiento institucional al Viña Albali Valdepeñas. Un acto a puerta cerrada, con mascarillas, geles desinfectantes y distancia de seguridad. Un recibimiento atípico para una temporada histórica, con un doble subcampeonato: Copa de España y Liga Nacional de Fútbol Sala.

VÍDEO | Vea el acto íntegro del recibimiento institucional

De hecho, sobre la localización de este acto nada se anunció públicamente, por motivos de seguridad, con el fin de evitar posibles aglomeraciones a la llegada o a la salida de los futbolistas. En concreto, un acto que, como no, se desarrolló en la casa del conjunto vinatero, es decir, en el Pabellón Virgen de la Cabeza. Unas instalaciones deportivas que, apenas, contaban con 150-200 personas (como público). Entre los asistentes estaban las autoridades locales, los patrocinadores, los medios, miembros del Viña Albali Valdepeñas y un reducido grupo de representantes de las diversas peñas de la 'marea azulona'.

Con todos estos participantes, el maestro de ceremonias del club, así como colaborador de SER Valdepeñas, Adrián Pinés, afinó la garganta y comenzó a presentar (con honores) a la plantilla y al cuerpo técnico. Unos nombres que, seguro, ya quedarán en la memoria de muchos aficionados de este equipo valdepeñero, además de en la Historia del deporte de Castilla-La Mancha.

Una plantilla y un equipo técnico que, dadas las circunstancias de la pandemia, ocuparon todo el largo de la pista azul de Fútbol Sala, ya que se debía de dejar la correspondiente distancia de seguridad. Una vez realizadas las presentaciones, era el turno de palabra. Un turno que iniciaba el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, quien cogía el micrófono (una vez desinfectado) y se emocionaba "joder que me he emocionado". Discurso en el que, también, tuvo palabras para los meses pasados "con la pandemia que hemos tenido encima, y que tenemos, la alcaldía ha vivido días muy jodido [...] yo he llorado y, este martes, también, lloré, pero de alegría".

Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas, junto a Luis Palencia, presidente del Viña Albali Valdepeñas. Y, al fondo, parte de la plantilla del club azulón / Alejandro Martín Carrillo (SER Valdepeñas)

Asimismo, el presidente del club azulón, Luis Palencia, subrayaba el valor de la temporada realizada durante este año "no sé si ganaremos, alguna vez, una liga, pero yo no olvidaré cada uno de los nombres y de las caras del equipo de este año". Por su parte, el míster, David Ramos, ya pensaba en la próxima temporada "esto no es un punto y final, esto es un punto y seguido [...] el año que viene ya sabéis lo que nos toca, nos toca volver con más energías y sabiendo la exigencia que tendremos a nuestras espaldas".

Un turno de palabra que finalizaba con el capitán, Coro, quien agradecía todo el apoyo dado por la 'marea azulona', aunque, en esta ocasión, no haya podido ser de manera presencial en esa lucha por el título de Liga. Tras ello, se hizo entrega de un balón firmado por todos los jugadores al propio Martín. Un acto a puerta cerrada que finalizaba con los cánticos de un reducido grupo de aficionados, representando a cada una de las peñas con las que cuenta este club.