"No entenc que pugui entrar a Canadà i m'impedeixin recollir-hi la meva filla"

L'Òscar Ballester i la seva filla Natàlia, que a l'octubre farà 9 anys, passen junts les vacances d'estiu des que ella era molt petita. La parella es va separar i des d'aleshores, la nena viu a Canadà amb la mare i té doble nacionalitat. L'últim cop que l'Òscar va veure la Natàlia va ser durant el mes de febrer quan ell va anar a visitar-la a Toronto, com acostuma a fer almenys dos cops l'any "per fer un seguiment de la seva vida i reunir-me amb els professors de l'escola", explica Ballester, que s'emociona quan parla de la nena. Hi havia de tornar a l'abril però la pandèmia mundial ho va impedir.

Aquest pare de Girona denuncia públicament que no pot anar a recollir la seva filla a Canadà per passar les vacances a Catalunya perquè el govern d'allà no li facilita l'autorització necessària per arribar i marxar de Toronto el mateix dia. El coronavirus ha extremat les restriccions ja que porta 6 anys fent el mateix i mai havia tingut cap problema. "La mare em porta la nena fins a l'aeroport i jo la recullo allà i embarquem en un vol cap a Catalunya, però aquest any m'han dit que no ho puc fer així".

L'Òscar Ballester està desesperat perquè ja no sap a quina porta trucar per retrobar-se amb la nena. Ni l'ambaixada, que té la seu a París, ni el Ministeri d'Immigració canadenc li han donat, encara, el paper de reagrupament familiar que necessita per poder recollir-la a la terminal d'arribades de Toronto, ciutat on viu la petita. Ell no entén que pugui entrar al país i no pugui anar a buscar la seva filla: "És una situació absurda perquè podria quedar-me sis mesos a Canadà després de fer una quarantena de 15 dies però en canvi no hi puc recollir la meva filla i marxar que és molt menys invasiu per la salut dels canadencs, crec", diu Ballester impotent.

Volar fins a Toronto des de Barcelona són entre 12 i 16 hores de viatge d'anada i les mateixes de tornada amb almenys una escala, que en aquest cas seria Frankfurt i ho fa en el mateix dia. Amb la pandèmia s'ha vist obligat a cancel·lar els bitllets que tenia reservats i ara no té clar quina serà la nova data per volar perquè no ha aconseguit el preuat paper que necessita malgrat que ha enviat correus i ha fet trucades als organismes competents. Li van dir que li respondrien en 48 hores però res de res. També ho ha intentat a través del consolat del Canadà a Barcelona però tampoc ha aconseguit cap resultat.

Ballester no vol anar a Canadà a provar sort perquè s'exposa a què no el deixin entrar més. Ell té un visat fins el 2022 que li podrien suspendre si els agents del control de fronteres consideren que ha comès alguna infracció. Per això no s'exposa a perdre aquesta autorització, que li permet veure la seva filla durant l'hivern mentre va a l'escola."No me la puc jugar i anar fins allà i que m'acabin sancionant".

Aquest pare podria entrar al país, fer la quarantena de 15 dies i tornar amb la seva filla a Girona però ara mateix no s'ho pot permetre perquè recentment han operat la seva mare de càncer i no la pot deixar sola. "Ara mateix no tinc cap opció d'anar allà i estar-m'hi uns dies perquè he de cuidar la meva mare".

Aquesta redacció ha fet trucades i ha enviat correus a l'ambaixada i al Ministeri d'Immigració i tampoc ha obtingut cap resposta. L'Òscar consulta contínuament el correu electrònic per veure si li ha arribat el somiat paper però sempre es troba el silenci per resposta.