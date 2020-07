"No entiendo que pueda entrar en Canadá y que me impidan recoger a mi hija"

Òscar Ballester y su hija Natàlia, que en octubre cumplirá 9 años, pasan juntos las vacaciones de verano desde que ella era muy pequeña. La pareja se separó y desde entonces, la niña vive en Canadá con la madre y tiene doble nacionalidad. La última vez que Óscar estuvo con Natàlia fue durante el mes de febrero cuando él fue a visitarla a Toronto, como suele hacer al menos dos veces al año "para hacer un seguimiento de su vida y reunirme con los profesores de la escuela ", explica Ballester, que se emociona cuando habla de la niña. Tenía que volver en abril pero la pandemia mundial lo impidió.

Este padre de Girona denuncia públicamente que no puede ir a recoger a su hija a Canadá para pasar las vacaciones en Catalunya porque gobierno de allí no le facilita la autorización necesaria para llegar y marcharse de Toronto el mismo día. El coronavirus ha extremado las restricciones ya que lleva 6 años haciendo lo mismo y nunca había tenido ningún problema. "La madre me lleva a la niña hasta el aeropuerto y yo la recojo allí y embarcamos en un vuelo hacia España, pero este año me han dicho que no puedo hacerlo así".

Òscar Ballester está desesperado porque ya no sabe a qué puerta llamar para reencontrarse con la niña. Ni la embajada, que tiene su sede en París, ni el Ministerio de Inmigración canadiense le han dado, aún, el papel de reagrupamiento familiar que necesita para poder recogerla en la terminal de llegadas de Toronto, ciudad donde vive la pequeña. Él no entiende que pueda entrar en el país y no pueda ir a buscar a su hija: "Es una situación absurda porque podría quedarme seis meses en Canadá después de hacer una cuarentena de 15 días, pero en cambio no puedo recoger mi hija y marcharme, que es mucho menos invasivo para la salud de los canadienses, creo ", dice Ballester impotente.

Volar hasta Toronto desde Barcelona son entre 12 y 16 horas de viaje de ida y las mismas de vuelta con al menos una escala, que en este caso sería Frankfurt y lo hace en el mismo día. Con la pandemia se ha visto obligado a cancelar los billetes que tenía reservados y ahora no tiene claro cuál será la nueva fecha para volar porque no ha conseguido el preciado papel que necesita a pesar de que ha enviado correos y ha hecho llamadas a los organismos competentes. Le dijeron que le responderían en 48 horas, pero nada de nada. También lo ha intentado a través del consulado de Canadá en Barcelona, pero tampoco ha conseguido ningún resultado.

Ballester no quiere ir a Canadá a probar suerte porque se expone a que no lo dejen entrar más. Él tiene un visado hasta el 2022 y se le podrían suspender si los agentes del control de fronteras consideran que ha cometido alguna infracción. Por eso no se expone a perder esta autorización, que le permite ver a su hija durante el invierno mientras va a la escuela. "No me la puedo jugar e ir hasta allí y que me acaben sancionando".

Este padre podría entrar en el país, hacer la cuarentena de 15 días y volver con su hija a Girona pero ahora mismo no se lo puede permitir porque recientemente han operado a su madre de cáncer y no la puede dejar sola. "Ahora mismo no tengo ninguna opción de ir allí y quedarme unos días porque tengo que cuidar a mi madre".

Esta redacción ha hecho llamadas y ha enviado correos a la embajada y al Ministerio de Inmigración y tampoco ha obtenido ninguna respuesta. Òscar mira continuamente el correo electrónico para ver si le ha llegado el soñado papel pero siempre se encuentra el silencio por respuesta.