El Numancia 'se deja de hostias' y gana al Extremadura

Los jugadores del Numancia hicieron caso a su entrenador, Luis Carrión, que en rueda de prensa aseguró que había que “ganar y dejarnos de hostias”. 1-0 al Extremadura. Pírrico triunfo, con sufrimiento, problemas, lesiones, poco fútbol y el golazo de Calero a los 13 minutos, en un duelo de mucha intensidad por la situación clasificatoria de ambos. Suficiente para sacar la cabeza de los puestos de descenso y seguir vivos en la lucha por la permanencia, a costa de un conjunto extremeño, que dominó en la segunda parte tras hacerlo los sorianos en la primera mitad, y que sigue en la zona peligrosa, penúltimo clasificado.

FICHA TÉCNICA Numancia: Dani Barrio; Iván Calero, Admonio, Adri Castellano, Héctor Hernández; Escassi, Erik Morán; Sola (Nacho, m. 44), Curro Sánchez (Otegui, m. 86), Marc Mateu (Noguera, m. 45); e Higinio. Extremadura: Casto; Álex Díez, Fran Cruz (Pardo, m. 85), Borja Granero, Bastos; Pinchi (Airam Cabrera, m. 74), Lomotey (Sabit, m. 74), David Rocha (Cristian, m. 62), Nono; Zarfino y Álex Alegría. Goles: 1-0, m. 13: Calero. Árbitro: Moreno Aragón (C. Madrileño). Amonestó a Adri Castellano, Nacho, Curro, Higinio y Escassi (Numancia) y a Pinchi, Lomotey y Nono (Extremadura). Incidencias: Peñas y aficionados del Numancia recibieron al equipo a su llegada al estadio de Los Pajaritos en los prolegómenos del encuentro, como ya ocurrió en el partido anterior ante el Oviedo.

Una final en toda regla en la lucha por la permanencia en la que ganar era obligatorio para sorianos y extremeños. La primera llegada, clarísima, fue para el Numancia en un córner sacado al punto de penalti, donde Higinio no logró empalmar, lo hizo mal Escassi y Admonio, con todo a favor, la mandó arriba. Dentro de los primeros cinco minutos, tras una falta lateral, Sola enganchó un potente derechazo que no encontró portería. También probó fortuna desde lejos Iván Calero, pero el balón tocó en un defensa antes de perderse por línea de fondo. Y repitió el lateral madrileño, esta vez con acierto: inapelable zapatazo desde 25 metros, fuera del alcance de Casto para adelantar al Numancia. El dominio era claramente local, elaborando, llegando por los costados y firme en defensa, frenando cualquier acometida visitante. Higinio se fabricó su ocasión con una carrera por la izquierda, recorte y lanzamiento alto. El primer intento visitante, tras el parón para hidratación, llegó en el minuto 35, con un disparo lejano de Nono, que despejó Dani Barrio a córner. Poco después, el lateral zurdo Bastos lo intentó desde la frontal, tras un rechace, pero no encontró portería. Se igualaba la contienda, con los extremeños buscando el empate. El Numancia perdió a Sola por lesión, posiblemente grave en la rodilla derecha, al filo del descanso. Y ya en tiempo de prolongación, cayó también lesionado el capitán Marc Mateu, que se retiró doliéndose de la parte posterior del muslo izquierdo. Problemas para los sorianos, tanto durante el partido, como para las próximas jornadas al perder a dos habituales titulares en el once. Así se llegó al tiempo de asueto.

Empezó mejor el Extremadura tras el paso por vestuarios, tratando de mover la pelota buscando la igualada. Una falta lateral de Álex Díez la remató de cabeza Pinchi por encima del larguero. Insistían los de Almendralejo ante el bajón soriano, tanto a balón parado como buscando la espalda de los centrales locales. Pero estuvo más cerca el 2-0. En un intento de salida del Extremadura, Erik Morán robó el balón, abrió ala izquierda para Nacho, que no pudo superar a Casto, que desvió a córner. Muchos problemas físicos para los jugadores del Numancia, muchas interrupciones y sufrimiento para los sorianos. Pinchi remató de forma acrobática en el área, pero por encima del larguero. Respondió Calero para los rojillos, con un disparo de zurda, con rosca, desde la derecha, pero Casto rozó lo suficiente con la punta de los dedos para desviar a córner. Tras la pausa para la hidratación el Numancia volvió a rozar el segundo gol con una buena acción individual de Higinio, robando el balón, yéndose de los centrales, pero topándose con Casto en el mano a mano. El duelo volvía a animarse y Álex Alegría, forzado a la media vuelta, lo intentaba en el área numantina, bien tapado por la defensa. Sí marcó el Numancia, Noguera pero en claro fuera de juego. Tuvo una buena falta el Extremadura, desde dentro de la semiluna, pero el lanzamiento de Cabrera se marchó rozando el palo izquierdo de Dani Barrio. Otra ocasión en el área contraria, donde Nacho, tras un caño, pone el balón para Noguera, que no logra rematar, cae, pide penalti (que no se concede) y Otegui la manda alta. Ocho minutos, agónicos para los locales, de prolongación. Cabrera hizo volar a Dani Barrio con una volea y Calero tuvo que tapar el remate de Nono , ambas ocasiones dentro del área. Tocaba defender con todo lo posible para salvar la victoria, que llegó, para sacar otra vez al Numancia del descenso.