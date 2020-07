La Unión se vale del empate para plantarse en la final ante un Algar que se vació

Eléctrico e intenso, dos palabras que definen a la perfección esta segunda semifinal del playoff a Tercera. Un derbi histórico en la Región de Murcia entre La Unión Atlético y el CD Algar que comenzó con alta temperatura sobre el verde con una tarjeta amarilla muy temprana al minuto y medio. Álex Martínez, del Algar, fue amonestado y eso marcó la tendencia en el choque.

La primera ocasión, no obstante, llegó en el minuto 14 con un balón que se estrelló en el larguero. Nono buscó la anticipación y el hueco para chutar un globo intencionado que estuvo cerca de adelantar a La Unión, pero la madera se alió con el meta. En ese momento empezó a crecer el conjunto minero para poner en serios aprietos a los algareños. Tanto fue así, que los rojiblancos empezaron a sentirse acorralados y, fruto de los nervios, volvieron las entradas duras.

A raiz de la subida de revoluciones por lo que estaba en juego, vino una jugada aislada y polémica. Fue una entrada de Sergio Tito que el árbitro no solo penalizó con falta, sino con roja directa. Esta acción fue protestada por la rigurosidad, ya que fue una entrada de trámite al suelo sin ningún tipo de peligro que el colegiado interpretó como una severa tarascada.

Los mineros continuaron haciéndose grandes y de nuevo estuvieron cerca de poner contra las cuerdas al Algar, un disparo a bocajarro que Yepes paró con los pies. Estaba sufriendo el conjunto rojiblanco, que se estaba viendo superado en número y toque por los blanquiazules hasta el descanso.

Cabe destacar que este partido se interpretó desde el inicio de una manera distinta porque, si el primer equipo del Mar Menor -que jugará playoff de ascenso a Segunda B- no sube de categoría y permanece en Tercera, su filial que está en la final de la fase de ascenso no escalaría de categoría porque ambos equipos de San Javier no pueden coincidir. Ese condicionante también estuvo en la mente de La Unión y el Algar, que jugaron esta semifinal con cierto sabor a final anticipada.

A la vuelta de vestuarios vinieron los goles, fue en cuestión de minutos cuando Pitu asistió de libre indirecto a Vallecillos, que llegó con su marcador para dar un testarazo que se alojó en el fondo de las redes mineras. No quiso venirse abajo La Unión, que con el empate le bastaba para estar en la final al estar mejor clasificado que su oponente en la tabla.

Con esa mentalidad, La Unión cambió el ritmo y el marcador. A pesar de que el Algar salió más enchufado, un futbolista menos se nota y eso perjudicó a los rojiblancos en los espacios. Minuto 14 y un córner donde Yepes salió a por uvas sin entenderse con su zaga, en el rechace Tayebi quiso despejar pero introdujo el balón en su propia meta. Rápidamente, con este empate de La Unión, vino en el 16 la machada desde la banda izquierda gracias a un pase de Guille, que asistió a Nono para poner el 2-1 en el luminoso de Pinatar.

En ese momento, el CD Algar debía anotar dos goles porque las tablas no le valían para estar en la final. No se amilanó el conjunto rojiblanco y quiso ir a por el partido, pero las piernas empezaron a pesar mucho y el cansancio comenzó a hacer mella en ambas contiendas. Tuvo una ocasión excelente el Algar para empatar gracias a una mano clara de La Unión que el árbitro interpretó como penalti, una pena máxima que Raoudi falló echando el cuero fuera.

En el minuto 44 vino la respuesta más directa, un disparo de Vallecillos donde el Algar empató ante la mirada del árbitro que añadió cinco minutos. Sin embargo, no hubo tiempo para más y La Unión estará en la gran final del día 11 de julio ante Mar Menor B.