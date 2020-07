La UD Las Palmas acaricia la permanencia (3-0)

La UD Las Palmas lograba en su último partido un resultado perfecto. No lo fue tanto su juego, que se perdió en setenta minutos de fatigoso trabajo hasta que las Ponferradina cometió su gran error: el penalti de Triguero a Rubén. A partir de ahí se acabó la resistencia de los de Bolo, y aprovechó Narváez para sacar su instinto depredador y anotar dos goles que cerraban el encuentro.

Antes de ese momento, la batalla parecía que no daba para un marcador tan amplio. De hecho en la primera parte, la UD que sólo repitió con Josep y con Rubén, todo lo demás era novedad con respecto a la visita a Huesca, sólo dispuso de una ocasión, en un balón que servía desde el lateral izquierdo Dani Castellano que no supo rematar Rubén Castro. A esa acción respondió Iván Rodríguez en los primeros cuarenta y cinco minutos con un centro que terminó estrellándose en el larguero. El primer tiempo no registró ningún hecho significativo más, salvo el disponer Pepe Mel de Castellano y Álvaro Lemos en los carriles, lo que dio otra configuración al ataque del equipo, con laterales profundos y que están dispuestos a poner balones a los delanteros, que no es poca cosa en el fútbol de nuestro tiempo.

Los grancanarios arrancaron la segunda parte con posesión de balón y movimientos lentos, algo de lo que ha adolecido durante toda la temporada. Los de Ponferrada reclamaron un penalti de Mauricio Lemos sobe Triguero al que no respondió el colegiado. Introdujo Mel Los primeros cambios. Con Kirian y Javi Castellano no mejoró el juego de los locales. Sin embargo, el futbol, que penaliza los errores, abrió el camino del triunfo de los amarillos cuando Triguero cometió un penalti sobre Rubén en el minuto 69. Rubén lo transformó y se acabó el partido. O empezó para Narváez, que tuvo la oportunidad de rematar la faena en dos goles al contraataque, uno de ellos con pase de Pedri, que cuando interviene en el partido, es para mejorar siempre a la UD.

En definitiva, los amarillos golearon a la Ponferradina en un partido en el que sufrieron más de lo que indica el marcador. La escuadra de Mel se queda a la misma distancia de los ''play-off'' que del descenso.

- Ficha técnica:

3. UD Las Palmas: Josep Martínez; Álvaro Lemos, Álex Suárez, Mauricio Lemos, Dani Castellano (Eric Curbelo, min. 78); Fabio González (Javi Castellano, min. 65); Aridai (Benito, min. 78), Fede Varela (Kirian, min. 65), Pedri, Narváez; y Rubén Castro (Ruiz de Galarreta, min. 71).

0. SD Ponferradina: René; Iván Rodríguez, Trigueros, Manzanara, Luis Valcarce; Sielva, Saúl Crespo (Javi Navarro, min. 74); Nacho Gil (Larrea, min. 68), Pablo Valcarce, Ivi (Omar Ramos, min. 37); y Kaxe (Yuri, min. 74).

Goles: 1-0, min. 70: Rubén Castro, de penalti. 2-0, min. 90+1: Narváez. 3-0, min. 90+3: Narváez.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Comité de Castilla-La Mancha). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Fabio González y Javi Castellano, y a los visitantes Nacho Gil, Ivi, Iván Rodríguez, Luis Valcarce y Sielva.