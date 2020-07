Llega la EvAU para más de 10.500 alumnos de Castilla-La Mancha

En los últimos años ha tenido muchos nombres, pero es la Selectividad de toda la vida. Llega la EvAU, las pruebas de acceso a la universidad para más de 10.500 alumnos de Castilla-La Mancha. Pruebas que comienzan este lunes 6 de julio entre estrictas medidas de seguridad y prevención por el coronavirus, como pueden ser el aumento en el número de sedes.

En el programa 'A Vivir Castilla-La Mancha', hemos hablado la vicerrectora de Estudiantes de la UCLM, Ana Carretero y con director de las Pruebas de Acceso a la Universidad de la UAH, José Luis Copa.

UCLM, más alumnos y sedes

En el caso de la UCLM se han matriculado para estas pruebas un total de 9.443 alumnos, de ellos 724 lo hacen en fase voluntaria pasa subir nota. En términos globales supone un aumento del 21,6 % respecto al curso anterior. Además, se aumenta el número de tribunales de 30 a 36.

Sobre las medidas de prevención por el coronavirus, se van a utilizar muchas más aulas para los exámenes. Además, los días 6 y 7 de julio se ha programado que solamente se realicen dos pruebas, bien en horario de mañana o de tarde, para evitar que los alumnos tengan que estar todo el día fuera de casa y que no haya posibles aglomeraciones en la hora de la comida.

UAH, evitar aglomeraciones

En el caso del Campus de Guadalajara de la UAH, hay matriculados 1.328 alumnos, se trata de un incremento del 30 % respecto al pasado año.

El protocolo es muy parecido al de la UCLM, buscando evitar las aglomeraciones. El primer día será para los alumnos de Ciencias y el segundo para los estudiantes de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte. Además, no se va a hacer llamamiento de los alumnos, deben entrar directamente a las aulas, y una vez allí los profesores comprobarán sus datos; una vez que terminen, deben salir directamente del edificio.

Más opciones, misma dificultad

Sobre si este año va a ser más complicado para los estudiantes, por los meses que han tenido que estudiar desde casa con el confinamiento, o por el contrario, el tiempo extra les ha venido bien, dice Ana Carretero que muchos estudiantes "se han adaptado bien" y que si no han tenido complicaciones familiares, han tenido más tiempo para estudiar.

Añade, que esta situación les va a dar una mayor madurez y lanza un mensaje de tranquilidad porque en la EvAU siempre se pregunta por temas que se han visto en Bachilletaro. Recuerda también, que este año en los exámenes va a haber mayor grado de opcionalidad pero que la dificultad va a ser similar a la de años anteriores.

Tranquilidad y no estudiar el día anterior

Por su parte, José Luis Copa, dice que los alumnos no deben pensar que ha sido un curso perdido y que aunque haya aumentado la flexibilidad de los exámenes no significa que haya bajado su nivel. Además, pide que los estudiantes que vayan tranquilos a la prueba porque saben de sobra cómo es y el nivel que se les pide.

Sobre si es conveniente estudiar el día de antes, recuerda que muchos psicólogos y pedagogos advierten que es mejor "no abrir los libros y relajarse" porque lo que no se ha hecho antes no se va a lograr el día anterior. Por lo tanto, dice, se puede repasar para fijar alguna idea pero no empezar a estudiar el día de antes como si de ello dependiera la vida porque puede ser contraproducente.