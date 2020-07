La Arandina mantiene su discurso ante la FCyLF

La Arandina responde a la FCyLF y mantiene su discurso respecto al polémico capítulo sobre las cuotas de inscripción en las categorías inferiores del club. "Cuando dichas cantidades sean recibidas por la Arandina, serán reintegradas a los padres de los integrantes de las categorías inferiores", afirma el club en un comunicado emitido en la mañana de este lunes, 6 de julio.

Más allá de haber un entendimiento con la propia federación, la entidad de El Montecillo ha emitido un comunicado en la mañana de este lunes donde ratifica lo expresado el pasado viernes donde anunciaba, respecto a la temporada 20/21, que "en caso de no iniciarse la actividad, entendemos que la FCyF procederá a la devolución del dinero al club, y en este momento se devolverá el dinero a los padres", en respuesta a las solicitudes de muchos de los progenitores que cuentan con sus hijos en la entidad y a los que no se les ha ofrecido ningún tipo de respuesta sobre devolución, o no, de parte de la actual cuota ante la suspensión de las competiciones.

Un enrredo que afecta a todas las partes por igual y que lejos de llegar a una solución parece convertirse en un problema enquistado.

Estas son las explicaciones del club blanquiazul con las que pretende arrojar claridad en todo este asunto:

Ante las múltiples presiones recibidas hacia el club, así como la falta de comprensión de las explicaciones dadas a la FCyLF, la Arandina C.F. se ve obligada a realizar las siguientes matizaciones:

• La FCyLF conminó a la Arandina C.F. a la retirada de un comunicado realizado a demanda de los socios de las categorías inferiores, realizando una injerencia que creemos injustificada en la comunicación de un club deportivo particular.

• Ante las reiteradas y múltiples explicaciones sobre el sentido del comunicado, dicho organismo hizo caso omiso a las mismas, realizando una interpretación errónea de dicho texto.

• En el comunicado de fecha 3 de julio de 2020, la Arandina C.F. informa de que va a proceder a realizar el pago de la inscripción en la competición 2020/2021. Dicho pago será conforme a las cantidades que la FCyLF informa en su circular 19, siendo ésta publica y publicada en su web, desconociendo la intención de reflejar dichas cifras en un comunicado directo realizado en el día de ayer, dirigiéndose la FCyLF a un club en particular, cuya intención en ningún caso es ocultarlas, ya que son accesibles a toda persona que tenga interés en su conocimiento. La FCyLF conscientemente, deja entrever que el club tiene una intención no ajustada a la realidad, causando un perjuicio claro a la entidad.

• La FCyLF, inmiscuyéndose en la gestión interna de un club se atreve a realizar cálculos simples al alcance de todos, dando una opinión personal sobre a qué se destinarían las cuotas íntegras de dos integrantes de los equipos de fútbol base, desoyendo de modo absoluto, que la cantidad solicitada en el club en este momento, NO es la totalidad de la cuota, cuyo pago ha sido fraccionado en varios meses, con la intención por parte de la Arandina C.F. de que, si se suspende la competición a causa de la pandemia mundial que estamos sufriendo, no se hayan abonado cuotas en exceso por ninguno de los miembros de la Arandina.

• Por todo esto, la Arandina C.F. solicita a la FCyLF que atienda a las explicaciones proporcionadas, absteniéndose de dar información parcial, sesgada e interpretativa de lo que son hechos y cifras objetivas y públicas, así como que se abstenga de realizar injerencias personales y públicas a un club de socios, dejando al margen a todos los demás y conminando a la Arandina C.F. para que retire un acto de comunicación transparente dirigido a los socios y realizado bajo la demanda de los mismos.

Asimismo, informamos de que según se nos ha trasladado por la entidad federativa, en caso de no iniciarse la competición, las inscripciones serán devueltas al club, ratificando así el comunicado criticado por la propia FCyLF, por lo que cuando dichas cantidades sean recibidas por la Arandina C.F., serán reintegradas a los padres de los integrantes de las categorías inferiores.

Por último, y ante las diversas opiniones, la Arandina C.F. informa de que es intención de la misma que el nombre del club no sea ensuciado deliberada y continuamente en redes sociales, por lo que defenderá su honorabilidad como club ante cualquier crítica destructiva, defendiendo hasta la instancia correspondiente la institución compuesta por los socios que la forman, y pone todo su esfuerzo y recursos en crear un club fuerte que haga del fútbol arandino un deporte respetado y al alcance de toda persona para su disfrute, crecimiento y evolución tanto personal como deportiva.

La Arandina C.F. agradece a todos sus socios y aficionados el soporte y apoyo que recibe ya que gracias a ello, el club trabajará por forjar una entidad deportiva unida y fuerte.

