Urkullu: "Ningún empresario debe temer que vaya a haber vía a la independencia"

El lehendakari y candidato a la reelección por el PNV, Iñigo Urkullu, ha afirmado este lunes que ningún empresario debe "tener miedo" a que si vuelve a presidir el Gobierno Vasco vaya a "emular una vía unilateral hacia la independencia" de Euskadi y que eso pudiera repercutir negativamente en la actividad económica.

Urkullu ha celebrado un acto de campaña con la Asociación de Jóvenes Empresarios Ajebask en la que ha reconocido que la situación provocada por la covid-19 es "muy delicada y comprometida" y que ante ella el objetivo central es "volver a poner en pie" al país.

Ha citado los quince proyectos de país planteados por el PNV de cara a estas elecciones, entre los que ha mencionado en primer lugar volver a situar la tasa de paro por debajo del 10 % y en último conseguir un acuerdo para un "nuevo estatus político, más y mejor autogobierno para Euskadi".

A preguntas de un empresario sobre si su proyecto es el de la independencia o la profundización del autogobierno dentro de España, el candidato a la reelección ha dicho que no solo no comparte emprender una vía unilateral hacia la independencia, sino que no la ve "posible".

Urkullu ha explicado que concibe más autogobierno como "más bienestar para los ciudadanos" y ha considerado que los planteamientos de vincular ese mayor autogobierno con una hipotética independencia es "algo un tanto desfasado".

"Tanto que aquella formación política que se dice la más soberanista entre las soberanistas o la que durante años y todavía hoy en día acuña eslóganes como 'independentzia eta sozialismoa' plantea en esta campaña otras fórmulas de relación en el Estado español y no fuera de él, que nada tienen que ver con aquellas posturas en las que emulaban la vía unilateral hacia la independencia en Cataluña", ha recalcado.

Ha insistido en defender el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y, tras recordar que Euskadi es la única comunidad que no ha renovado su Estatuto, ha señalado que tras ese primer objetivo el segundo es "avanzar, profundizar y actualizar el autogobierno".

"Planteo una relación bilateral basada en nuestro autogobierno, amparado por la disposición adicional primera de la Constitución que nos lleve a actualizar y profundizar el autogobierno en base a una reforma del Estatuto de Gernika en el Parlamento Vasco", ha explicado.

La fórmula tiene que ser un "acuerdo interno" en Euskadi, en el Parlamento Vasco, "lo más amplio posible", ha aclarado Urkullu, quien ha reconocido que no le gusta "la palabra trasversal, porque eso es un acuerdo con cualquier partido que no sea el propio, pero sí entre diferentes".

"La vasca es una sociedad plural en sus sentimientos de identidad y pertenencia y por lo tanto lo conveniente es que el acuerdo sea lo más amplio posible y que ese acuerdo sea llevado luego a un pacto con el Estado, como fue con el Estatuto de 1979", ha subrayado.

Urkullu se ha referido a las elecciones del próximo domingo y ha considerado que la sociedad vasca se encuentra probablemente ante los comicios "más importantes" de su vida en estos últimos cuarenta años.

"Nunca como ahora cada voto ha tenido una incidencia tan directa sobre nuestro presente y nuestro futuro", ha dicho el candidato a la reelección, quien ha considerado que el 12-J tiene una "ventaja" , que se conoce la "prioridad de la agenda política e institucional: la recuperación económica, el empleo y la cohesión social".

Ha añadido que además se conoce la pregunta que "plantean" las elecciones: ¿en manos de quién dejamos la responsabilidad de gestionar la salida de esta crisis?, un planteamiento que es la "clave" de las elecciones de este domingo.

Por lo que respecta a la primera prioridad, el empleo, Urkullu ha recordado la intención de colaboración público-privada para generar 150.000 puestos de trabajo y la previsión de que se puedan crear 10.000 a través de Ofertas Públicas de Empleo