La CIG señala que la intervención de Alcoa es más viable con las ayudas creadas por Europa

El profesor de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña, Carlos Aymerich, vuelve a subrayar la viabilidad legal de la intervención de Alcoa por parte del Estado y la Xunta de Galicia. En un informe elaborado para la CIG que el sindicato llevará a las mesas de negociación con la Xunta y el Estado, considera esta salida la mejor alternativa para el mantenimiento del empleo y la actividad. Señala que, tras la crisis de la Covid 19, se han creado en Europa ayudas específicas para la recapitalización. .

La CIG defiende que la solución está en la intervención de las plantas de A Coruña, Avilés y A Mariña para buscar un socio industrial solvente, no un fondo de inversión. En el informe, Aymerich pone el ejemplo de una factoría de Alcoa en Cerdeña que ha retomado su actividad con una empresa suiza tras la intervención del Estado italiano y las autoridades sardas. El profesor defiende que en toda Europa se está yendo a la intervención de empresas en crisis mediante las ayudas a la recapitalización: "Esta axuda permite que os estados membros podan entrar no capital, é o que estamos vendo por toda Europa con empresas automóvilisticas por exemplo, e non sería algo distinto ó que podería pasar no caso de Alcoa".

El informe señala que es legítimo que los poderes públicos entren en el capital de las empresas y la única vía, en las condiciones actuales, para garantizar el empleo. El sindicato critica que se permita la producción de alúmina, con todos sus perjuicios, y no haya actuaciones públicas para que siga en Galicia la transformación que crea valor añadido.