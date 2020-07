L'ascens directe es complica i el pas per consolidar la posició al play off ha estat tímid. I això que, als punts, segurament la victòria hauria d'haver estat visitant. Sobretot a la primera part, l'equip que prepara Francisco ha controlat la situació i ha desaprofitat unes quantes ocasions per haver desnivellat el marcador al seu favor.

A la segona, en canvi, ha estat previsible en atac i ha acabat atrinxerat i depenent d'una mà excepcional de Riesgo quan Javi Fuego ja quasi celebrava el gol.

L'essència de Francisco ha seguit molt present ja de bon inici. Després d’un començament prometedor de l’Sporting, la pressió del Girona ha anat ofegant l’equip local i a partir de la falta de Murilo que Riesgo ha desviat a la seva esquerra (10’), el partit ha estat completament visitant.

Valery ja havia avisat als 4’ xutant a la lateral de la porteria una pilota creuada lluitada per Gallar. Maffeo també ho ha provat a cama canviada als 17’ i s’ha lesionat quan feia el canvi de trajectòria en cursa. Ha entrat Calavera que, no només no ha desentonat, sinó que ha percudit amb tanta o més insistència que el seu company.

Gallar ha treballat molt però segueix obcecat. Ha xutat alt una pilota creuada per Valery (21’) i també ha apuntat massa amunt en una contra perfectament conduïda per Samu Saiz i acompanyada per Stuani (28’).

Però el que ha estat més a prop del gol ha estat Ignasi Miquel en una falta lateral que ha quedat morta i el seu xut ha picat a l’esquena de Babin quan anava com un llampec cap a porteria.

Als 37’ l’àrbitre s’ha empassat un penal a favor del Girona per mans de Javi Fuego. Les protestes de Francisco –que viu els partits molt intensament- li han valgut una targeta groga.

La segona part ha estat més pobra. Ha començat prometedora amb un quasi gol de Stuani de vaselina que Mariño ha desviat a l'últim instant (47'). Però s'ha anat apagant com les idees del Girona en atac, molt previsible.

L'Sporting s'ha anat desentumint i podria haver tingut la seva opció quan Calavera ha arribat tard a una disputa amb Damian i l'ha estabornit amb un cop de cap. Ni l'àrbitre ni el VAR hi han vist res punible.

Al Girona ha acabat atrinxerant-se i Riesgo ha salvat el punt volant per desviar una rematada de Javi Fuego en un corner (83').

Amb l'empat, el Girona recupera el cinquè lloc i té 3 punts de marge sobre el setè però perd l'opció de retallar la distància que el separa de l'ascens directe, que pot allunyar-se a 8 punts si el Real Zaragoza guanya al Rayo.

SPORTING 0: Mariño, Unai Medina, Marc Valiente, Babin, Damian Pérez, Murilo (Pablo Pérez 77'), Menendez, Fuego, Carmona (Cristian Salvador 86'), Alvaro Vázquez (Djuka 67'), Manu García (Gaspar 86')



GIRONA 0: Riesgo, Maffeo (Calavera 19’), Juanpe, Ignasi Miquel, Mojica, Gumbau, Granell, Valery (Aday 63'), Gallar (Jairo 63'), Samu Saiz (Borja García 76') i Stuani

GOLS:

ÀRBITRE: Gorostegui Fernández. Ha ensenyat groga a Javi Fuego, Marc Valiente (Sporting) i Francisco (Girona)