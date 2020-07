Emigrantes en busca del ascenso

La temporada 2019-2020 no será recordada como una de las más brillantes para los equipos leoneses en el Grupo VIII de Tercera División. La cancelación del fútbol no profesional allá por el mes de mayo supuso un soplo de aire fresco para La Bañeza y Atlético Bembibre, cuya presencia en Tercera la temporada que viene estaba en el aire. La Virgen del Camino, que mejoró notablemente con la llegada de Sergio González 'Nanín' al banquillo, y el Júpiter Leonés, consiguieron la permanencia sin mayores apuros y, el Atlético Astorga, no pudo intentar una nueva escalada con cima en los puestos de playoff tan propia del equipo dirigido por Miguel Ángel Miñambres.

La nota positiva de la temporada la han puesto algunos de los muchos jugadores leoneses repartidos por diferentes puntos del país que ahora sueñan con el ascenso de categoría. Con una decena de playoffs a sus espaldas, 'Murci' buscará con el CP Cacereño volver a disfrutar de esa sensación que tan bien conoce y devolver así a su club a la división de bronce tres temporadas después."Es muy bonito luchar por un ascenso y conseguirlo es un recuerdo que te queda guardado para toda la vida", declaró el ariete. En el momento de la cancelación, el CP Cacereño era tercero y deberá superar al CD Coria para acceder a la última eliminatoria. El Estadio Romano de Mérida acogerá el playoff de un Grupo XIV que trató de introducir público en sus gradas y que, ha suspendido la venta de entradas hasta nuevo aviso.

En el Grupo XIII, Emilio Iglesias buscará junto al Atlético Pulpileño el primer ascenso de la historia del club almeriense a la Segunda División B. El ex del Atlético Astorga abandonó León en busca de mejor suerte, y la encontró. El lateral ha firmado una temporada extraordinaria, siendo un pilar fundamental de su equipo en defensa y, además, aportando en ataque. Tres goles y diez asistencias son la firma de Emilio Iglesias en Pulpí hasta el momento. Con apenas 25 años, el futbolista leonés va a disputar su cuarto playoff en las últimas cinco temporadas y asegura que "cada playoff es diferente a lo que te encuentras durante la temporada".

El Grupo VIII ha sufrido la tiranía de un Zamora CF que tan solo ha perdido un partido en toda la temporada y que ha firmado registros históricos dentro de la categoría. Parte de este éxito recae directamente en los dos futbolistas leoneses que buscaron suerte cerca de su tierra. Valentín Prieto y Raúl Vallejo han sido claves en el esquema de David Movilla y buscan redondear una temporada excelsa con el ascenso de categoría.

La primera piedra en el camino del Zamora CF será el CD Numancia B, siempre y cuando el primer equipo garantice su presencia en LaLiga Smartbank la temporada que viene. Daniel Ceinos, con apenas 20 años, es el dueño del lateral izquierdo del conjunto soriano. Tras formarse en el CDF Peña, la permanencia conseguida por el equipo de Adrián Benavides en la División de Honor del fútbol juvenil no pasó desapercibida para el CD Numancia. Ceinos recaló en Soria y, para finalizar su etapa con futbolista de base, consiguió por primera vez en la historia del club soriano el campeonato liguero. Ahora, en su primera temporada como sénior, Ceinos ha alcanzado el playoff y tratará de eliminar al coco del grupo. "El Zamora CF es un gran equipo pero somos un grupo joven con muchas ganas y en noventa minutos puede pasar cualquier cosa", afirmó el joven futbolista leonés.

Por último y, junto al Zamora CF, la SD Tarazona de 'Flórez' afronta su sexto playoff consecutivo, esta vez como primeros de grupo. El futbolista berciano abandonó Aranda de Duero el verano pasado y recaló en un conjunto aragonés que lideró el Grupo XVII por delante del CD Teruel. Pese a haber finalizado la temporada como campeones de grupo, 'Flórez' asegura que es un playoff "sin favoritos y que se va a decidir por detalles".